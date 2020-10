Opel Corsa-e e Nuovo Mokka-e elettrizzano i live di X Factor

Opel si riconferma partner ufficiale di X Factor che vede, tra gli altri anche il ritorno in giuria di Mika, nuovo brand ambassador Opel. È l’occasione giusta per presentare al pubblico i nuovi modelli elettrici votati alla mobilità sostenibile, come Opel Corsa-e che affianca i protagonisti durante tutto il percorso del programma.

X Factor 2020, lo show di Sky prodotto da Fremantle, giunge ora all’attesa fase dei live, dove i migliori talenti di questa stagione entrano in competizione e perciò devono dare il massimo, in una gara dalle emozioni crescenti. X Factor è in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV; il mercoledì successivo al primo on air, saranno poi proposti in prima serata su TV8.

Nel corso dello show fanno capolino, in momenti d’integrazione dedicati, anche Opel Grandland X Ibrido Plug-In e l’attesissimo Nuovo Opel Mokka-e, che sarà presentato al grande pubblico italiano proprio durante X Factor 2020.

Molti i contenuti digitali dedicati ai fan di X Factor, in grado di arricchire la collaborazione tra Opel e #XF2020, come “XF DI CORSA” riassunto in 60 secondi delle puntate di #XF2020 e disponibile per i momenti Opel di tutto il periodo. In evidenza anche l’immancabile “Confessionale dell’eliminato”, ovvero l’intervista a concorrenti eliminati e protagonisti di #XF2020.

La trazione 100% elettrica di Opel Corsa-e e Mokka-e regala ancora più comfort nei trasferimenti dello show, favorendo l’ascolto dei dialoghi come mai prima d’ora, grazie all’assenza di rumore e vibrazioni provenienti dalla vettura.

