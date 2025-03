Opel Corsa electric, più autonomia senza costi extra: fino a 429 km per la bestseller a zero emissioni

Opel compie un nuovo balzo in avanti nella sua strategia di elettrificazione rendendo la mobilità sostenibile ancora più concreta e accessibile.

La Opel Corsa Electric, da tempo protagonista tra le compatte elettriche più vendute in Europa, riceve un importante aggiornamento tecnico che migliora in modo tangibile l’autonomia, senza modificare il prezzo. Una notizia che rende l'utilitaria a zero emissioni locali ancora più competitiva e appetibile nel panorama della mobilità urbana ed extraurbana.

Grazie alla nuova batteria agli ioni di litio con chimica nickel-manganese-cobalto (NMC) da 51 kWh e a un motore elettrico da 115 kW (156 CV), la nuova Corsa Electric può ora percorrere fino a 429 chilometri con una sola ricarica, secondo il ciclo WLTP. Si tratta di un incremento di 24 chilometri rispetto alla generazione precedente, ovvero circa il 6% in più di autonomia, un valore che fa la differenza nell’uso quotidiano ma soprattutto nei tragitti più lunghi o non pianificati. E tutto ciò, come sottolinea il brand tedesco, senza alcun aumento di prezzo rispetto alla versione precedente.

“Con la nuova Opel Corsa Electric offriamo più autonomia, maggiore efficienza e lo stesso stile riconoscibile a chi cerca una soluzione concreta per la mobilità urbana e non solo”, ha dichiarato un portavoce di Opel. “La nostra missione è chiara: rendere l’elettrico alla portata di tutti, senza compromessi e con più vantaggi per la vita reale.”

La nuova batteria NMC, oltre a garantire una maggiore capacità di stoccaggio energetico, è anche più efficiente nella gestione dei consumi. La Corsa Electric ora richiede appena 14,2 kWh per 100 chilometri, un risultato che testimonia l’ottimo lavoro svolto dagli ingegneri del gruppo Stellantis nella direzione dell’ottimizzazione energetica. Una voce importante in tempi in cui, oltre alla sostenibilità, si guarda con sempre più attenzione ai costi di gestione.

Ma i vantaggi non si fermano all’autonomia. Anche sul fronte della ricarica, la compatta tedesca si dimostra all’avanguardia: bastano meno di 30 minuti per ricaricare l’80% della batteria in corrente continua presso le colonnine rapide da 100 kW. Un tempo di sosta contenuto che rende la Corsa Electric perfettamente compatibile anche con gli stili di vita più dinamici, dove ogni minuto conta.

Dal punto di vista del design e della praticità, la vettura mantiene inalterate le sue caratteristiche più apprezzate. Con una lunghezza compatta e spazio sufficiente per cinque passeggeri, continua a essere una delle city car elettriche più versatili in circolazione. Ideale per muoversi nel traffico cittadino, si presta anche a viaggi più lunghi, offrendo comfort, silenziosità e prestazioni brillanti. Un equilibrio raro nel segmento delle auto elettriche compatte.

Il riconoscimento da parte della rivista specializzata electricar, che ha premiato la Opel Corsa Electric come “Best in Class City Vehicle 2025”, conferma il valore della proposta del marchio tedesco, che da sempre punta sull’unione tra design, accessibilità e tecnologia.

L’intervento di aggiornamento sulla Corsa Electric è un chiaro segnale di come Opel stia affrontando con pragmatismo ed efficacia il percorso verso una gamma completamente elettrica. Offrire più autonomia senza costi aggiuntivi, in un periodo in cui i listini tendono al rialzo, rappresenta un messaggio forte e coerente con l’obiettivo di una mobilità elettrica democratica.

La Opel Corsa Electric si conferma così non solo come una delle vetture più convincenti del suo segmento, ma anche come una risposta concreta alle esigenze di chi cerca un'auto elettrica capace di combinare efficienza, autonomia reale, praticità urbana e cura per l’ambiente, il tutto mantenendo un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Con l'evoluzione appena annunciata, la bestseller con il Blitz non cambia solo le sue prestazioni: rafforza il suo ruolo chiave nella trasformazione della mobilità europea, dimostrando come l’elettrico possa essere oggi una scelta pienamente razionale per tutti.