Opel Grandland X, nuovi allestimenti per il MY 2021

Dotazioni già complete quindi, come dimostra anche l'allestimento successivo DESIGN LINE che aggiunge dettagli funzionali, come i vetri posteriori oscurati oppure i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, così come il tetto Black in perfetta sintonia con la definizione di stile.

ELEGANCE, parla invece il linguaggio di una completezza in cui spiccano il climatizzatore automatico bi-zona ed il sistema automatico di assistenza al parcheggio, incluso nel Park & Go Pack.

Il vertice di Opel Grandland X trova in ULTIMATE la sublimazione del concetto top di gamma, grazie ad un ulteriore affinamento della dotazione. I cerchi in lega da 17" per gli allestimenti inferiori, diventano da 18", mentre i fari anteriori a LED sono auto-adattivi. Inoltre, l'accesso alla vettura non necessita di chiavi, mentre il portellone si apre elettricamente ed il parabrezza è riscaldabile. Scorrendo la lunga lista di opzioni incluse, troviamo anche la telecamera posteriore a 360° con cui fare manovre di parcheggio in totale sicurezza, e i servizi live di Opel Connect che includono anche la e-call. Grande attenzione anche al comfort, ben definito da interni in tessuto Alcantara e sedili anteriori nuovamente con certificazione AGR e specifiche funzioni per il guidatore, come la regolazione manuale della lunghezza della seduta, oppure il supporto lombare e l’inclinazione della seduta regolabili elettricamente.

Sono solo alcuni esempi di una concretezza che conferma quell'evoluzione con cui Opel Grandland X intende rimanere tra i favoriti della categoria SUV. Tanto più, che il listino asseconda la possibilità di aggiungere ulteriori accessori di pregio in base alle esigenze individuali.