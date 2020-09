Opel Manta festeggia al Timmendorfer Strand il 50 compleanno

40 Opel Manta si sono divertite nel loro elemento. Le classiche e bellissime coupé sportive di Rüsselsheim sono arrivate nel Mar Baltico per festeggiare il loro compleanno. 50 anni di Opel Manta. Esattamente 50 anni fa, la razza è stata presentata ai media mondiali al Timmendorfer Strand. 400 giornalisti hanno sfrecciato lungo i binari di prova "Maritime" e "Switzerland". Questi percorsi, che prendono il nome dall'hotel dell’evento e dal pittoresco Holstein Switzerland, sono stati nuovamente al centro dell'evento 50 anni dopo.

L'organizzatore Manfred Henning, lui stesso proprietario di diversi modelli di Opel Manta A, ha ospitato la festa in spiaggia alla baia di Lübeck. 38 Opel Manta con i loro proprietari al volante e due esemplari originali, portati da Opel Classic, hanno viaggiato lungo il percorso di prova e nei luoghi originali dell’anteprima mondiale. L'ospite d'onore sulla spiaggia del Mar Baltico è stato il padre di Opel Manta A, George Gallion. E il designer aveva una sorpresa speciale: ogni partecipante ha ricevuto un disegno fatto da lui, una delle sole 50 stampe speciali prodotte in edizione limitata.

Gli amanti di Opel Manta e le loro vetture molto speciali

Delle 40 Opel Manta del Timmendorfer Strand, ecco quattro modelli di spicco:

L’organizzatore Manfred Henning: "Ho portato la D.O.T. Turbo nera di Broadspeed. Questo veicolo era disponibile solo sul mercato britannico e ne furono costruiti solo 28. In tutto il mondo che si sappia ne esistono solo sei; alcuni di queste sono in condizioni terribili. La mia è stata sulla strada e in uso per i rally solo dal 1975 al 1978. Dopodiché l'auto è stata parcheggiata in un garage per decenni. Da quando ho finito di restaurarla nel 2015, l'auto sembra come nuova."

Jürgen Schwartz, fan di Manta fin dall'inizio: "L'auto ha una verniciatura particolare, in cui si può vedere una Manta stilizzata sul cofano, che altrimenti sarebbe nero. Ho comprato la mia prima Opel Manta, anche quella giallo agrume, nel 1973. Ho verniciato questa esattamente nello stesso modo nel 1980 e l’ho guidata per 40 anni."

"Greenkeeper" Torsten Hack: "Ho restaurato la mia Opel Manta A GT/ E pochi anni fa ed è molto fedele all'originale. L'auto in verde è semplicemente bellissima. Nessun produttore offrirebbe questa combinazione di colori oggi."

Il pilota sportivo Roland Barleben: "La mia Steinmetz Manta ha i tipici passaruota allargati degli anni Settanta e mostra ulteriori caratteristiche del tuning classico. Sulla mia auto accuratamente restaurata si può chiaramente vedere che la Opel Manta era popolare anche per il motorsport."

Come la Opel Manta ha avuto il suo nome

Flashback: Un sabato mattina del 1969, George Gallion salì su un aereo per Parigi. Il designer americano che ha lavorato alla Opel ha avuto un incontro con il team di una superstar francese - il ricercatore marino Jacques Cousteau.

"Avevamo scelto il nome Manta. A quel tempo, i nomi degli animali corrispondevano allo spirito del tempo, la Ford Mustang e la Corvette Stingray ebbero molto successo negli Stati Uniti. Anche la nostra Manta era una ‘pony car’. Ora, avevamo dieci giorni per disegnare un logo, ma non eravamo riusciti a trovare nulla che fosse adatto", ha detto Gallion, 51 anni dopo la sua missione a Parigi.

Così Gallion salì sull'aereo e guardò le immagini di Cousteau nella capitale francese. Per ore. Fino a quando finalmente ci fu uno scatto in cui una gigantesca manta era stata filmata dal basso contro la superficie luminosa. Bingo. Era lei. Il grande colpo. La Opel Manta aveva trovato la sua identità e da allora in poi ha ottenuto l'iconico emblema cromato attaccato ai parafanghi anteriori.

Opel Manta fece il suo debutto al Timmendorfer Strand

Flashback: la sportiva Opel Manta fece il suo debutto nel settembre 1970. La presentazione si è svolta a Timmendorfer Strand, sulla costa tedesca del Mar Baltico. Per Opel, Manta era un passo in un nuovo territorio. "Invece di rendere obsoleto un modello esistente, l'auto che presentiamo oggi è un'aggiunta alla nostra gamma e soddisfa una nuova domanda del mercato", recitava il comunicato stampa dell’epoca.

Opel Manta era nuova, intelligente, sportiva e perfetta per il suo tempo. Coupé attraenti che potevano ospitare quattro persone erano molto popolari. L'individualità era di moda, la forma e le linee di Opel Manta erano proprio quello che il mercato stava cercando. Nel primo anno pieno di vendite, Opel portò fuori dagli showroom 56.200 unità di Manta; in totale 498.553 lasciarono la fabbrica. Condivideva la piattaforma, le sospensioni e i motori con il modello gemello Ascona. Una nuova aggiunta fu il motore quattro cilindri 1,6 litri con 68 cv - nella versione S anche con 80 cv. Il motore più potente di Opel Manta era la S a quattro cilindri da 1,9 litri con 90 CV condiviso con la Opel Rekord.

Dal 1972 la gamma Manta partiva con la versione da 1,2 litri da 60 cavalli, seguita nel novembre dello stesso anno dalla lussuosa Opel Manta Berlinetta. L'equipaggiamento di serie comprendeva volante sportivo, lunotto posteriore riscaldato, fari alogeni, lavacristalli elettrici e tetto in vinile.

I cinque anni di produzione sono stati arricchiti da numerose varianti di modelli speciali - "Holiday", "Plus", "Swinger" e "Summer Bazar" che abbinavano caratteristiche di segmenti alti di mercato a prezzi accessibili. Opel Manta GT/E, alimentata da un motore da 1,9 litri con iniezione Bosch L Jetronic da 105 cv, apparve nel 1974. La tendenza a finiture opache invece che cromate è proseguita con la Opel Manta GT/E. L'ultimo modello speciale arrivato nell'aprile 1975, poco prima del debutto della Opel Manta B. La Manta "Black Magic" basata sulla GT/E era tutta nera con strisce arancioni sui fianchi.