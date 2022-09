Opel Mokka festeggia la Giornata Internazionale del Caffè

Il 1 ottobre, in occasione della Giornata Internazionale del Caffè, gli appassionati di tutto il mondo festeggeranno la loro bevanda calda preferita.

Opel offre il compagno perfetto per onorare questa occasione con il pluripremiato Opel Mokka . L’elegante SUV compatto Opel è disponibile come veicolo elettrico a batteria per una mobilità a zero emissioni locali o con gli avanzati motori benzina e diesel, in modo che i clienti possano optare per il sistema di propulsione che amano di più, proprio come sceglierebbero il loro caffè preferito.

Dal lancio del 2020, Opel Mokka fa girare la testa. Essendo una vettura progettata per suscitare emozioni e rappresentare il futuro della Casa tedesca, Opel Mokka è stato il primo a portare il nuovo volto del marchio, l’ Opel Vizor . È stato anche la prima Opel con il Pure Panel , il posto guida completamente digitale. Inoltre è stato la prima Opel disponibile all’inizio delle vendite con trazione elettrica oltre che con motori termici molto efficienti.

Opel Mokka-e elettrico a batteria, vincitore del Volante d’Oro 1 in Germania nel 2021, si distingue per il suo design ‘bold and pure’, e anche per le sue prestazioni. Il motore elettrico da 100 kW/136 CV e 260 Newton metri di coppia massima garantisce potenza e silenziosità. Con una sola carica della batteria da 50 kWh è possibile percorrere fino a 338 chilometri a zero emissioni locali secondo il ciclo WLTP2. La velocità massima limitata elettronicamente è di 150 km/h. Il sistema di frenata rigenerativa all’avanguardia rende Opel Mokka-e ancora più efficiente, consentendo al veicolo elettrico di recuperare energia durante le fasi di decelerazione o frenata. La batteria può essere ricaricata rapidamente fino all’80 per cento della capacità in circa 30 minuti presso una stazione di ricarica in CC da 100 kW.

I motori benzina e diesel, brillanti e allo stesso tempo economici, assicurano una potenza di sistema che va da 74 kW (100 CV) a 96 kW (130 CV). Tutte le unità si distinguono per consumi di carburante moderati e prestazioni di livello elevato (consumo nel ciclo misto WLTP: 6,0-4,4 l/100km, emissioni di CO2 pari a 136-116 g/km)3. L’elevata efficienza è tipica di questi motori, grazie anche alla riduzione degli attriti interni. Il turbocompressore risponde immediatamente, con un forte sviluppo della coppia ai bassi regimi. I motori sono abbinati a un cambio manuale da sei rapporti o al cambio automatico da otto rapporti, particolarmente fluido, con le palette al volante.

Opel Mokka resta fedele alla tradizione che definisce il marchio Opel, e che consiste nel mettere tecnologie innovative provenienti da segmenti di mercato superiori a disposizione di un’ampia gamma di utenti. Tra di esse vi sono sistemi “high-tech” come l’Active Drive Assist con il Cruise Control Avanzato (ACC) e il sistema di Posizionamento attivo in corsia. Anche il sistema di illuminazione è all’avanguardia con i fari a matrice Intelli-Lux LED® attivi che non accecano gli altri guidatori, dotati di 14 elementi LED. Tutte le versioni montano di serie il freno di stazionamento elettrico e il sistema di Riconoscimento cartelli stradali. Sono disponibili anche la Retrocamera con visione a 180 gradi, l’Assistente automatico al parcheggio, il sistema Flank Guard di protezione della fiancata e l’Allerta angolo cieco laterale.

Il design coraggioso e originale, la scelta tra propulsione elettrica a batteria o motori termici e la presenza di tecnologie innovative hanno reso da molto tempo Opel Mokka un successo di vendite. Attualmente Opel Mokka si classifica al terzo posto nel segmento SUV B nell’importante mercato domestico della Germania, mentre la versione elettrica a batteria ottiene risultati ancora migliori. Opel Mokka-e è infatti il secondo veicolo elettrico più venduto nel segmento nei primi otto mesi dell’anno.