Opel Mokka, il comfort a bordo parte dai sedili

Sedute riscaldate e ventilate per i posti anteriori chiudono il cerchio del comfort, mentre il guidatore può aggiungere il volante riscaldato Milano.

Nuovo Opel Mokka porta il benessere dell'abitacolo in una nuova dimensione. Così come i motori guardano al futuro della mobilità con la propulsione 100% elettrica già oggi disponibile in gamma, anche l'abitacolo si proietta verso nuovi orizzonti.Il design di Nuovo Opel Mokka esibisce proporzioni perfette, con una precisione che raggiunge l'ultimo dettaglio, tradendo la matrice tedesca con cui il Marchio del Fulmine firma le proprie creazioni.L'attenzione ai sedili è sempre stata un punto di forza per Opel, che da anni si fa portabandiera del benessere posturale.

I sedili Opel sono sviluppati all’interno dell’azienda; contengono bene lateralmente, sostengono il corpo con materiali di ottima qualità e compattezza e forniscono un ottimo numero di regolazioni che permettono a qualunque corporatura e altezza di trovare la posizione migliore, evitando di affaticare la schiena, anche durante i lunghi viaggi.Tra le opzioni di Nuovo Opel Mokka, figurano anche gli interni in pelle nera, con cui il sedile del guidatore prevede la regolazione a 6 vie per il miglior benessere posturale. Nella stessa opzione è presente il supporto lombare con la funzione massaggiante per la zona lombare per il conducente, mentre il sedile del passeggero diventa regolabile.Grazie all'opzionale 'Winter Pack' entrambe le sedute anteriori diventano riscaldate e ventilate, con possibilità di regolazione su 3 distinti livelli di potenza riscaldante.

Anche il volante riscaldato fa parte delle opzioni, per i modelli con cambio manuale, e risulta incluso nel Winter Pack dell'esaustiva dotazione dell'allestimento Ultimate.