Opel presenta la Rocks-e 09 in limited edition BVB

Totalmente elettrica, totalmente diversa, e adesso anche totalmente unica per gli appassionati del Borussia Dortmbund: ecco la nuova Opel Rocks-e.

Il primo esempio di SUM Opel (ovvero “Sustainable Urban Mobility” mobilità urbana sostenibile) è disponibile in occasione del girone di ritorno del campionato di calcio anche in edizione speciale limitata Opel Rocks-e 09. Grazie a questo veicolo, la Casa del Blitz permette anche ai giovani tifosi del Borussia Dortmund, partner del marchio tedesco, di essere mobili fin da subito e a emissioni zero. Infatti è possibile guidare Opel Rocks-e già a partire da 15 anni di età (con patente AM1). In questo modo in futuro anche i giovani tifosi gialloneri potranno spostarsi in modo totalmente cool e 100 per cento elettrico con i colori sociali della squadra del cuore. Se questo veicolo elettrico urbano lungo solo 2,41 metri è già di per sé oggetto di ammirazione, la limited edition Opel Rocks-e 09, realizzata in sole 1.909 unità, attirerà sicuramente tutti gli sguardi su di sé, grazie alle decorazioni giallonere della carrozzeria e dell’abitacolo, il tutto all’interessante prezzo di 9.009 euro (prezzo in Germania).

Opel Rocks-e 09: uno straordinario veicolo elettrico urbano dal look originale

Giallo e nero sono i colori del Borussia Dortmund, attuale detentore della Coppa di Germania, e la nuova Opel Rocks-e 09 si distingue proprio per gli stessi elementi cromatici. Tra le applicazioni e le dotazioni più evidenti spiccano gli adesivi “09” su entrambe le portiere e i rivestimenti dei sedili con i tipici motivi del BVB. In questo modo i giovani guidatori possono presentarsi in modo veramente trionfale. Ne sono convinti anche i “giovani scatenati” della squadra – Youssoufa Moukoko, Jude Bellingham e Giovanni Reyna

Gli appassionati che vogliono procurarsi subito una delle ambite Opel Rocks-e 09 possono ordinare questa intelligente due posti con pochi click sull’OpelStore e ricevere anche altri omaggi del BVB. La consegna prevede infatti anche una sacca sportiva del Borussia e un adesivo della squadra, oltre che, a scelta, la maglia del BVB per le partite casalinghe o quella per le trasferte, con nome e numero del giocatore preferito. Chi è particolarmente veloce e ordina la bellissima Opel Rocks-e 09 entro il 30 aprile 2022 ha inoltre la possibilità di vincere un altro premio speciale: due biglietti per l’ultima partita in casa della stagione, che si svolgerà il 14 maggio, con tour dello stadio e Meet & Greet con due giocatori e con la leggenda del Borussia, Norbert “Nobby” Dickel. Quest’ultimo è particolarmente amato dagli appassionati di Borussia e di Opel non solo in quanto voce ufficiale allo stadio, ma anche come moderatore del BVB-Quiztaxis, dove spinge i “suoi ragazzi” a dare sempre il massimo.

Il Borussia Dortmund, partner Opel, punta ancora alla Coppa di Germania

I giocatori del BVB hanno iniziato alla grande il girone di ritorno della Bundesliga. Dopo un iniziale ritardo, lo scorso venerdì hanno ottenuto un’importante vittoria per 5 a 1 contro il Friburgo. Opel augura alla squadra lo stesso successo anche nell’ottavo di finale della Coppa di Germania, che si disputerà stasera. I gialloneri giocheranno contro il FC St. Pauli, e sono di nuovo a caccia di questo trofeo. In Europa League bisognerà “incrociare le dita” il 17 febbraio nella partita contro il Glasgow Rangers.