Opel: vendite record a luglio con +32% di Immatricolazioni

Opel ha registrato risultati eccezionali nel mercato italiano a luglio, con una crescita del 32% nelle immatricolazioni di vetture e veicoli commerciali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Questo notevole incremento ha portato la quota di mercato totale di Opel al 3,3%, segnando un aumento di 0,7 punti percentuali. Il principale motore di questa crescita è stato il settore delle vetture, che ha visto le immatricolazioni aumentare del 43%, con un incremento della quota di mercato di 0,9 punti percentuali.

In particolare, la Opel Corsa ha avuto una performance straordinaria, con un aumento delle immatricolazioni del 140%. Questo risultato ha permesso alla Corsa di raddoppiare la sua quota di segmento, raggiungendo l'11,6%, e di triplicare la raccolta contrattuale a privati. Grazie a questo successo, la Opel Corsa è diventata la terza vettura più venduta nel suo segmento e la quinta vettura più venduta in assoluto in Italia, confermandosi anche come la vettura tedesca più venduta nel paese.

La nuova Opel Corsa si distingue per il suo design rinnovato e accattivante, caratterizzato dal frontale Opel Vizor e dalla scritta Corsa ben visibile al centro del posteriore. Le tecnologie avanzate integrate nel veicolo rendono la guida più confortevole e sicura. La plancia completamente digitale, basata sulle piattaforme Snapdragon Cockpit di Qualcomm Technologies, offre un sistema infotainment intuitivo con uno schermo touch a colori fino a 10 pollici. I fari a matrice di Led Intelli-Lux LED®, introdotti per la prima volta nel segmento delle utilitarie nel 2019, sono stati ulteriormente migliorati con 14 elementi LED per una maggiore precisione.

Sotto il cofano, la nuova Opel Corsa Electric offre una maggiore potenza e una batteria migliorata che garantisce un'autonomia di 402 chilometri, conforme al ciclo WLTP. La Corsa è anche il primo modello Opel disponibile in versione ibrida con un sistema a 48 V che non richiede ricarica alla colonnina o alla wallbox. Questa vasta gamma di motorizzazioni, che include opzioni elettriche, ibride e a combustione ad alta efficienza, offre ai clienti una scelta adatta a ogni esigenza.

Federico Scopelliti, Direttore del Brand Opel in Italia, ha dichiarato: "In Opel contribuiamo alla democratizzazione delle tecnologie offrendo equipaggiamenti su vetture molto popolari come la nostra Opel Corsa, che prima erano disponibili solo su vetture premium e di segmenti superiori. Questo approccio, parte integrante della cultura Opel, è stato molto apprezzato dai clienti italiani che ci stanno premiando."

Opel celebra con entusiasmo i suoi 125 anni di produzione automobilistica, continuando a innovare e offrendo almeno un modello elettrico a batteria per ogni linea di veicoli. Tra le novità spicca il nuovo Opel Frontera, un SUV spazioso e familiare con sette posti disponibili, e la seconda generazione di Opel Grandland, che inaugura una nuova era nel design del marchio tedesco, con il nuovo frontale Vizor e il logo Opel illuminato.