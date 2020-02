OpelConnect di serie su Opel Corsa-e e Grandland X ibrido plug-in

Il servizio di Navigazione LIVE3 consente (per tre anni dall’attivazione) di avere informazioni sul traffico in tempo reale, per rilevare rapidamente, e quindi evitare, eventuali ingorghi. Il sistema suggerisce percorsi alternativi e calcola l’ora di arrivo. Fornisce anche informazioni sulle strade particolarmente trafficate, in modo da poter scegliere un percorso meno affollato. Tra gli altri servizi vi sono le informazioni sui prezzi del carburante lungo il percorso, l’eventuale disponibilità di parcheggi e i relativi costi, le previsioni meteo e i punti di interesse come ristoranti e hotel (o, nel caso dei modelli elettrici, la disponibilità di stazioni di ricarica).

I servizi OpelConnect in opzione: la mobilità elettrica diventa semplice, vantaggi per le flotte

OpelConnect e Free2Move offrono altri servizi in opzione, a pagamento e specifici per Paese. Si va dalla funzione Charge my Car con trip planner e tessera per la ricarica dei veicoli elettrici, a servizi concepiti specificamente per i clienti aziendali. Charge My Car consente di accedere a migliaia di colonnine di ricarica in tutta Europa attraverso l’app Free2Move. Per rendere ancora più semplice la scelta della giusta colonnina di ricarica, I servizi di navigazione LIVE sono disponibili a titolo gratuito per 36 mesi dall’attivazione. Successivamente i serevizi sono a pagamento.