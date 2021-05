Opel presenta i nuovi Movano e Movano-e

C’è un nuovo Opel Movano per qualsiasi necessità di trasporto – dal trasporto persone alle consegne urbane, dal temperatura controllata ai camper. La robustezza di Opel Movano è riflessa nel suo design, il quale dimostra, allo stesso tempo, la dinamicità e la grande efficienza. Un fattore di estrema importanza per professionisti e gestori di flotte è l’assenza di qualsivoglia compromesso in caso di acquisto di Opel Movano-e a zero emissioni, che rappresenta pertanto una vera alternativa ai tradizionali veicoli endotermici. Il sistema di propulsione elettrica del nuovo van elettrico Opel genera 90 kW (122 CV) e 260 Nm di coppia, con la velocità massima bloccata elettronicamente a 120 km/h. In base alla versione, i clienti possono scegliere tra batterie agli ioni di litio da 37 a 70 kWh per autonomie (in base al profilo di guida e alle condizioni ambientali) che possono arrivare rispettivamente fino a 117 o 224 chilometri nel ciclo misto WLTP1.

Le batterie sono posizionate sotto il vano di carico, in modo da non compromettere l’uso del veicolo e incrementare la stabilità in curva e in caso di vento, anche a pieno carico. Un raffinato sistema di frenata rigenerativa che recupera l’energia prodotta nelle fasi di frenata o decelerazione aumenta ulteriormente l’efficienza.

In aggiunta alla motorizzazione elettrica, i motori diesel del nuovo Opel Movano sono quanto di meglio si può trovare in termini di consumi ed emissioni di CO2. La gamma di motorizzazioni di nuovo Opel Movano è in linea con quanto c’è di meglio sul mercato per l’elevata efficienza in termini di consumi e le basse emissioni di CO2. La potenza dei motori diesel 2.2 litri – tutti rispettosi delle rigide norme sulle emissioni Euro 6d – va da 88 kW (120 CV) a 121 kW (165 CV). L’elevata coppia ai bassi regimi va da 300 Newton metri a 1.500 giri a 370 Nm a 1.750 giri. I motori azionano le ruote anteriori e sono abbinati a cambi manuali a sei rapporti.

Basato sulla piattaforma numero uno in questo mercato, il nuovo Opel Movano offre eccellenti capacità di carico e costo di proprietà e un’ampia gamma di versioni e volumi di carico.

I dati relativi all'autonomia di Opel Movano-e sono stati calcolati secondo la procedura di test WLTP (R (CE) 715/2007, R (UE) 2017/1151). I valori registrati nell'uso quotidiano possono risultare differenti e dipendono da numerosi fattori, tra cui lo stile di guida personale, le caratteristiche del percorso, la temperatura esterna, il riscaldamento/climatizzazione e l'eventuale precondizionamento.