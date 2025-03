Perfect Moment e BWT Alpine F1 lanciano una capsule da sci tra lusso e performance

Un incontro tra due mondi votati all’eccellenza tecnica e all’eleganza sportiva: nasce così la nuova capsule collection firmata Perfect Moment e BWT Alpine Formula One Team, una linea esclusiva che porta l’adrenalina della pista sulle nevi dell’alta moda.

Dall’unione tra l’heritage alpino e la spinta tecnologica della Formula 1, prende vita una collezione inedita che coniuga lo spirito competitivo del team BWT Alpine con l’eleganza funzionale di Perfect Moment, brand fondato nei pressi di Chamonix e oggi punto di riferimento globale per lo stile performance.

In questa collaborazione, la precisione delle curve da circuito si riflette nelle linee sartoriali dei capi da sci. Giacche, tute tecniche, maglieria e accessori – reinterpretati con i colori e l’identità visiva di Alpine – raccontano una nuova idea di sportività, capace di muoversi con naturalezza tra neve e asfalto. Ogni pezzo è pensato per essere indossato tanto sulle piste quanto in città, combinando funzionalità estrema e uno stile riconoscibile.

L’anima francese di entrambi i marchi rappresenta il fil rouge di un progetto che celebra il savoir-faire europeo e l’energia condivisa per la velocità, l’avventura e il design. Una sinergia raccontata attraverso una campagna visiva ad alto impatto, che mette in dialogo le emozioni delle competizioni motoristiche con la maestosità delle montagne, in una narrazione coerente e carismatica.

La collezione Perfect Moment x BWT Alpine Formula One Team sarà disponibile in esclusiva sul sito perfectmoment.com, oltre che in store temporanei allestiti durante eventi selezionati del calendario sportivo e lifestyle. Si tratta di una proposta che parla a una community globale di appassionati e trendsetter, sempre più attenta alla qualità dei materiali e all’identità visiva del proprio guardaroba tecnico.

«Volevamo creare qualcosa che unisse due passioni autentiche – la Formula 1 e lo sci – con un’estetica distintiva e una vestibilità impeccabile», racconta Jane Gottschalk, co-fondatrice e direttrice creativa di Perfect Moment. «L’affinità culturale e la ricerca continua di innovazione ci hanno portati a immaginare questa collezione come un ponte tra due stili di vita che si nutrono di performance e bellezza».

Anche il team Alpine condivide l’entusiasmo per il progetto, definendolo «una collaborazione unica che riflette perfettamente i valori condivisi di innovazione e ambizione». Una sfida che unisce la tecnologia di pista e l’eccellenza dell’abbigliamento tecnico in un’inedita visione di lusso sportivo.

Con questa capsule, Perfect Moment e BWT Alpine non si limitano a lanciare una collezione, ma inaugurano un nuovo linguaggio tra moda, velocità e lifestyle di alta quota.