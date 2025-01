Peugeot al Salone di Bruxelles 2025: anteprime elettriche e innovazioni AI

Dopo un anno di pausa, il Salone dell’Auto di Bruxelles riapre le porte dal 10 al 19 gennaio 2025, per la sua 101ª edizione presso l’Expo di Bruxelles.

Tra i protagonisti più attesi figura Peugeot, che porta in Belgio la gamma elettrica più ampia tra i costruttori generalisti europei, affiancata da due importanti anteprime nazionali: la Peugeot E-408 e il nuovo SUV Peugeot E-3008 Long Range, capace di offrire un’autonomia record nel segmento.

Linda Jackson, CEO di Peugeot, ha sottolineato l’impegno del marchio verso la transizione elettrica con parole forti e cariche di significato: "Oggi, Peugeot è un marchio elettrico; siamo pronti. La nostra strategia non risponde solo a esigenze normative, ma a un impegno etico e sociale per preservare il pianeta per le generazioni future."

Peugeot a Bruxelles: anteprime e gamma elettrica completa

Lo stand del Palais 5 accoglierà i visitatori con una gamma che unisce modelli completamente elettrici e versioni ibride plug-in, per offrire ai clienti il miglior supporto nella transizione energetica. In particolare, spiccano:

Peugeot E-208: un’auto compatta che combina design dinamico, piacere di guida e un’autonomia fino a 410 km.

Peugeot E-2008: il SUV compatto che si distingue per il suo stile audace e un carattere ancora più deciso.

Peugeot E-308 SW: la station wagon che unisce versatilità e modernità, diventando un punto di riferimento per la categoria.

Peugeot E-5008: il grande SUV a sette posti, ideale per le famiglie, con un’autonomia di 668 km.

Ma l’attenzione è tutta per le anteprime belghe:

Peugeot E-408: il fastback elettrico che sorprende con il suo design inaspettato e un’efficienza straordinaria.

Peugeot E-3008 Long Range: la grande novità del salone. Questo SUV offre fino a 700 km di autonomia (ciclo WLTP), una prestazione che lo rende il migliore nel suo segmento.

Asterio Perez, direttore del marchio Peugeot Belux, ha sottolineato l’importanza della presenza in Belgio:"Peugeot presenta una gamma su misura per le esigenze dei clienti belgi, accompagnata da offerte esclusive sia al salone che nei nostri open day dal 6 al 31 gennaio."

Innovazione tecnologica: l’intelligenza artificiale a bordo

Tra le novità più sorprendenti, Peugeot porta a Bruxelles un’esperienza digitale avanzata: l’integrazione di ChatGPTall’interno del Peugeot i-Cockpit® sulle gamme E-3008 ed E-5008.

Grazie a questa innovazione, l’assistente vocale "OK Peugeot" diventa un vero e proprio partner di viaggio. Il sistema è in grado di rispondere a domande, suggerire luoghi da visitare e pianificare percorsi in tempo reale. Inoltre, può intrattenere i passeggeri durante il viaggio con contenuti personalizzati.

"Oltre 25.000 utenti europei hanno già utilizzato questa tecnologia dall'estate 2024," spiegano i portavoce del marchio.

La Promessa elettrica di Peugeot: garanzie e servizi

Peugeot punta tutto sulla qualità e sull’affidabilità dei suoi modelli elettrici. Con il programma "Peugeot Allure Care", il marchio offre una garanzia estesa di 8 anni o 160.000 km che copre il motore elettrico, il caricabatterie, il gruppo propulsore e i principali componenti meccanici.

Inoltre, per facilitare la transizione verso l’elettrico, Peugeot offre una serie di vantaggi esclusivi:

Wallbox gratuita per la ricarica domestica.

Accesso al Pass Free2Move Charge, con oltre 800.000 punti di ricarica in Europa.

Garanzia specifica sulle batterie per 8 anni o 160.000 km, estendibile fino a 25.000 km dopo ogni manutenzione presso la rete ufficiale.

Peugeot E-Partner: il furgone elettrico per i professionisti

Peugeot non dimentica il settore dei veicoli commerciali. Il nuovo E-Partner, protagonista dello stand Stellantis ProOne, è uno dei furgoni elettrici più apprezzati in Europa, grazie alla sua autonomia di 330 km e alla capacità di carico fino a 4,4 m³.

La partecipazione di Peugeot al Salone di Bruxelles 2025 rappresenta un momento chiave per il marchio francese. Con un’offerta sempre più elettrica e tecnologica, la casa del Leone conferma la propria volontà di guidare la transizione ecologica in Europa, senza rinunciare a design, piacere di guida e innovazione.