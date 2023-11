Peugeot apre gli ordini per il suo Next-Level SUV Fastback elettrico

Il nuovo PEUGEOT E-3008 è ora disponibile per l'ordine presso la rete di concessionari PEUGEOT e su peugeot.it sia per i clienti privati che per quelli professionali.

PEUGEOT ha scelto una gamma semplice e di facile comprensione, basata su due livelli di allestimento, Allure e GT, con 3 pacchetti opzionali.

PEUGEOT E-3008 ALLURE ELECTRIC 210 è disponibile con finanziamento Peugeot e-GO da 350 euro/mese per 3 anni e 45.000 km e wall box inclusa (dettagli di seguito) e un prezzo di listino da 49.780 euro.

L'offerta PEUGEOT e-GO consente ai clienti di scegliere tra la motorizzazione elettrica e quelle ibride allo stesso canone mensile, in modo che i clienti Peugeot possano optare per l’alimentazione che prediligono, senza condizionamenti di tipo economico.

Anteprima del nuovo PEUGEOT E-3008 all'evento Next Level Preview

Ancor prima dell'arrivo del nuovo E-3008 nelle concessionarie, PEUGEOT offrirà ai suoi clienti la possibilità di avere un'anteprima esclusiva del nuovo PEUGEOT E-3008.

Dalla fine dell'anno all'inizio di febbraio 2024, l'evento Next Level Preview porterà il nuovo PEUGEOT E-3008 in un tour in Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito.

Questi eventi esclusivi saranno organizzati presso i concessionari PEUGEOT o in luoghi specifici ad alta frequentazione e offriranno ai visitatori la possibilità di vedere in anteprima il nuovo PEUGEOT E-3008 in un'atmosfera piacevole. Gli esperti PEUGEOT presenteranno il design deciso e le numerose innovazioni del nuovo SUV PEUGEOT E-3008 Electric Fastback.

NUOVO PEUGEOT E-3008, il SUV elettrico fastback di livello superiore

PEUGEOT E-3008 ha raggiunto nuove vette grazie alla nuovissima piattaforma STLA Medium di Stellantis, che è il primo modello a utilizzare. Questa innovativa piattaforma è progettata per offrire le migliori prestazioni elettriche della categoria: fino a 700 km di autonomia, tempo di ricarica ultrarapido (100 km in 10 minuti), piacere di guida, efficienza e un'ampia gamma di servizi connessi (Trip planner, Smart Charging, Vehicle to Load e aggiornamenti Over The Air).

Il nuovo PEUGEOT Panoramic i-Cockpit® porta il piacere di guida a un livello superiore con uno spettacolare schermo panoramico HD da 21" curvo e fluttuante che combina l'head-up display e lo schermo touch centrale.

PEUGEOT E-3008 sarà prodotto in Francia nello stabilimento di Sochaux. Le consegne inizieranno nel primo trimestre del 2024.