Peugeot E-Lion Day 2024: lancia la mobilità sostenibile del futuro

PEUGEOT traccia la strada per diventare il leader nel mercato elettrico europeo entro il 2025.

PEUGEOT offre la più ampia gamma di veicoli elettrici tra i marchi generalisti europei, cercando di convincere i clienti a partecipare alla transizione verso la mobilità a zero emissioni. Dopo l'E-LION DAY nel gennaio 2023, PEUGEOT utilizza la sua prima comunicazione del 2024 per presentare l'impegno verso lo sviluppo sostenibile, evidenziando azioni chiave e strutturali che supportano questa ambizione. L'obiettivo è rendere la mobilità a zero emissioni accessibile, semplice e serena.

PEUGEOT è tra i marchi generalisti europei, ad avere una gamma interamente elettrica, adatta alle esigenze di clienti privati e professionali. Introduce "PEUGEOT ALLURE CARE", un innovativo programma per i clienti del nuovo PEUGEOT E-3008, offrendo una copertura completa per elementi elettrici e meccanici fino a 8 anni/160.000 km, diventando così il primo marchio europeo a fornire tale estensione di garanzia. La tecnologia ChatGPT viene estesa a tutti i clienti su tutta la gamma di veicoli passeggeri e commerciali PEUGEOT. La casa automobilistica rafforza il suo impegno nell'economia circolare, seguendo la strategia "4R" di STELLANTIS (Rigenerazione, Riparazione, Riutilizzo, Riciclo). PEUGEOT si dedica anche alla formazione e annuncia una partnership con BORN FREE.

Il progetto E-LION è il fulcro della strategia di PEUGEOT per sviluppare la mobilità sostenibile del futuro. Questo progetto adotta un approccio completo a 360 gradi che va oltre la semplice elettrificazione dei veicoli. La strategia si basa su cinque "E-pillar" o pilastri principali, che rappresentano gli elementi chiave del progetto. Tali pilastri includono diverse iniziative e azioni orientate a promuovere la sostenibilità e la transizione verso forme di mobilità più ecologiche e avanzate.

Ecosistema di prodotti e servizi, basato sulle soluzioni STELLANTIS.

Esperienza per il cliente, dall'inizio alla fine.

Electric, una gamma 100% elettrica entro la fine del 2024.

Efficienza, offrendo le massime prestazioni con il minimo consumo elettrico.

L'ambiente, un obiettivo di sostenibilità e il nostro impegno per diventare Carbon Net Zero entro il 2038.



Linda Jackson, CEO di PEUGEOT: "Con il progetto E-Lion, PEUGEOT mobilita tutto il suo know-how tecnologico e la creatività dei suoi team per consentire a tutti i suoi clienti di accedere alla mobilità sostenibile. In qualità di leader, vogliamo spianare la strada. È un compito incredibilmente gratificante".

PEUGEOT presenta una nuova gamma completa di veicoli elettrici (EV), compresi modelli come la E-208, E-2008, E-308, E-308 SW, E-3008, E-RIFTER, E-TRAVELLER, E-PARTNER, E-EXPERT, e E-BOXER. Nel 2024, si prevede l'aggiunta di due nuovi modelli EV: la E-408 e la E-5008. Con un totale di 9 modelli di vetture e 3 veicoli commerciali leggeri, PEUGEOT offre la più ampia gamma elettrica tra le case automobilistiche europee. Nel 2023, PEUGEOT ha dominato il segmento B elettrico in Europa con E-208 ed E-2008, ed è stato il leader europeo nelle vendite di veicoli commerciali leggeri a zero emissioni. Inoltre, per il quinto anno consecutivo, uno studio YouGov ha classificato PEUGEOT come il marchio automobilistico preferito dalla popolazione francese.

PEUGEOT assicura che la mobilità a zero emissioni rimanga accessibile attraverso l'offerta "PEUGEOT Leasing Personalizzato", con tariffe adattate al chilometraggio. La E-208 è particolarmente popolare in Francia con questa offerta, scelta da quasi un cliente su cinque. La E-208 è anche inclusa nel piano "My Electric Lease" del governo francese, con un'offerta a partire da 99 euro al mese. Per garantire un'autonomia di primo livello, il nuovo PEUGEOT E-3008 offre fino a 700 km, mentre la E-208 ha un'autonomia in città di 566 km. L'accesso alla rete di ricarica è facilitato da Free2Move Charge, che offre oltre 600.000 punti di ricarica, di cui più di 77.000 sono stazioni di ricarica rapida. Jérôme Micheron, Product Director di PEUGEOT, sottolinea l'efficienza dei modelli, ad esempio, la PEUGEOT E-308 ha il consumo di energia più basso nella sua categoria.

PEUGEOT offre ai clienti del nuovo E-3008 il programma "PEUGEOT Allure Care", garantendo tranquillità attraverso la copertura di motore elettrico, caricatore, gruppo propulsore e principali componenti elettrici/meccanici per un massimo di 8 anni/160.000 km. Questo programma, lanciato in Europa, è un passo avanti nell'offrire una copertura così estesa su uno dei suoi modelli, contribuendo ad accelerare l'adozione dei veicoli elettrici. PEUGEOT Allure Care si attiva automaticamente dopo ogni intervento di manutenzione all'interno della rete PEUGEOT e si aggiunge alla garanzia specifica di 8 anni/160.000 km sulle batterie dei veicoli elettrici. Phil York, Direttore Marketing e Comunicazione di PEUGEOT, sottolinea che questa copertura rappresenta la fiducia nella qualità e affidabilità dei loro prodotti, auspicando che acceleri l'adozione dei veicoli elettrici PEUGEOT.

PEUGEOT eleva ulteriormente l'esperienza del cliente, uno dei pilastri del progetto E-Lion, integrando la tecnologia ChatGPT su tutta la gamma di veicoli passeggeri e commerciali. Inizialmente lanciata in 5 mercati pilota e poi estesa a livello globale dalla seconda metà del 2024, questa tecnologia è incorporata nel PEUGEOT i-Cockpit e attivata tramite l'assistente vocale OK PEUGEOT. ChatGPT, noto per la sua intelligenza artificiale generativa, funge da vero e proprio partner rispondendo a una vasta gamma di domande e richieste su vari argomenti. L'assistente vocale può fornire informazioni dettagliate, suggerire luoghi da visitare, interagire con gli occupanti del veicolo e stimolare la creatività, arricchendo l'esperienza di guida complessiva.

PEUGEOT contribuisce al pilastro dell'ecosistema completo nel progetto E-Lion, seguendo l'approccio STELLANTIS basato sulle "4R": Rigenerazione, Riparazione, Riutilizzo e Riciclo nell'economia circolare. Il nuovo PEUGEOT E-3008 contiene il 23% di materiali riciclati, tra cui acciai e polimeri, dimostrando l'impegno verso materiali più sostenibili e la lunga durata. STELLANTIS, insieme a PEUGEOT, ha creato Sustainera Valorauto, una joint venture con Galloo, per il riciclo di veicoli a fine vita, fornendo una soluzione completa di raccolta, smantellamento, recupero, ricondizionamento e riciclo dei materiali. Una joint venture separata con Orano è dedicata al riciclo delle batterie delle auto elettriche in Europa e Nord America, utilizzando tecnologia a basse emissioni di anidride carbonica per un recupero significativo dei materiali. Inoltre, l'azienda è impegnata nella riparazione delle batterie attraverso una sua officina interna dedicata a questa attività.

Il progetto E-Lion di PEUGEOT pone al centro l'umanità e l'ambiente, enfatizzando l'importanza dell'istruzione nella strategia responsabile. Nel 2023, è stata avviata una partnership con l'associazione francese UNDER THE POLE, che si impegna nella sensibilizzazione sulle sfide della conservazione degli oceani. I veicoli PEUGEOT BOXER sono stati utilizzati per supportare le spedizioni e per trainare la carovana educativa attraverso la Francia, promuovendo la consapevolezza sulle questioni oceaniche presso il pubblico e nelle scuole.

PEUGEOT annuncia una seconda partnership per il 2024 con l'ente benefico britannico BORN FREE. Questa organizzazione lavora per la protezione di specie selvatiche e habitat, coinvolgendo, educando e responsabilizzando le comunità locali a coesistere pacificamente con gli animali selvatici, concentrando le sue azioni principalmente in Kenya e in altri paesi del mondo. Queste partnership riflettono l'impegno di PEUGEOT nel contribuire a iniziative educative concrete con un impatto positivo sull'ambiente e sulla società.

Will Travers, co-fondatore di BORN FREE, ha dichiarato: "La crescita della popolazione umana può portare a un aumento dei conflitti con la fauna selvatica, ad esempio i leoni che attaccano il bestiame. Ma con il sostegno e l'impegno di Peugeot, BORN FREE sta implementando strategie efficaci e innovative come le recinzioni a prova di predatore, o Bomas, per proteggere le persone e il bestiame, per conservare le risorse naturali, proteggere la fauna selvatica e salvaguardare la popolazione locale, contribuendo a mantenere tutti al sicuro".

Linda Jackson, CEO di PEUGEOT: "Oggi più che mai, un marchio come PEUGEOT deve contribuire a un mondo più responsabile e sostenibile per le generazioni future. Siamo sulla buona strada per raggiungere il nostro obiettivo Carbon Net Zero, ma ci sono diversi modi per arrivarci. Sono convinta che La FORMAZIONE sia una delle chiavi per un mondo più sostenibile ed è per questo che vogliamo dare il nostro contributo".