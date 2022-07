Peugeot, l’importanza del design nella scelta dell’auto

Da quanto esistono le auto, un elemento continua a confermare la propria importanza in fase di acquisto: il design, lo stile.

Nel corso degli anni, infatti, l’estetica di un’automobile continua ad occupare un posto primario tra gli elementi che vengono presi in considerazione in fase di acquisto. Non solo prezzo, consumi, tecnologia ma anche stile. Il design rimane ancor oggi uno dei fondamentali elementi su cui si basa la scelta di molti automobilisti.

La sua importanza è ancora più rilevante nel Belpaese, storicamente patria del design e sempre alla ricerca dell’innovazione stilistica, tanto più che la vettura rappresenta per molti italiani una sorta di “biglietto da visita”, pronto a rappresentare noi stessi, oppure, ancor meglio, le nostre ambizioni.

Non deve quindi stupire come PEUGEOT nel corso della sua lunga storia abbia costantemente investito su questo aspetto, ancor più nell’ultimo decennio, puntando a realizzare modelli dal forte carattere e personalità, con uno spiccato elemento di riconoscibilità estetica.

Lo testimonia oggi, ancora una volta, la capacità di riscrivere le regole del gioco, di innovare con uno stile che punta ad anticipare le nuove tendenze: PEUGEOT 308, 308 SW e la novità 408 sono la più recente rappresentazione di questo carattere che il tempo ha reso ancora più consistente.

La postura felina della Casa del Leone si rivela anche a vettura ferma, suggestionando e lanciando un messaggio dalla forte coerenza stilistica. Con Nuova PEUGEOT 408, ad esempio, il rimando al mondo delle Fastback risulta subito evidente, ma le linee affilate della carrozzeria appartengono al design di ogni modello contemporaneo della Casa del Leone, anche se in questo caso 408 rappresenta davvero qualcosa di unico nel panorama automobilistico. Un nuovo modello appena svelato che traccia una nuova strada nel design delle auto, inatteso sotto ogni punto di vista. Una nuova proposta che non è un SUV, ma nemmeno una station wagon o una berlina; rappresenta una profonda innovazione nel modo di concepire l’auto, con una spiccata personalità.

Il coraggio di innovare, storicamente nel DNA della Casa, è stato ampiamente dimostrato anche con il PEUGEOT i-Cockpit®, nato 10 anni fa e, dopo oltre 7 milioni di esemplari venduti, diventato oggi punto fermo nell’abitacolo delle PEUGEOT: una soluzione in grado di offrire un’esperienza di guida unica nel panorama automobilistico oltre che una purezza di linee davvero esemplare grazie alla drastica riduzione dei pulsanti presenti in plancia.

La spiccata personalità dell’abitacolo dei modelli PEUGEOT va oltre l’estetica e punta ad una funzionalità fatta per soddisfare esigenze di sicurezza e comfort ancora superiori, rendendo, di fatto, le auto della Casa del Leone profondamente innovative anche all’interno. Una sorpresa che dimostra come il design riesca ad assolvere il proprio ruolo di catalizzatore, cui PEUGEOT aggiunge un sapiente mix di funzionalità e tecnologia, con il risultato di ottenere una sintesi perfetta di fascino stilistico, eccellenza qualitativa ed emozione.

Dal canto loro, Nuova 308 e 308 SW, nel segmento più tradizionale e richiesto a livello europeo, hanno saputo rivedere i canoni stilistici della berlina 5 porte e station wagon di segmento C, grazie ad una altrettanto spiccata personalità che le fa distinguere in mezzo alla concorrenza, declinando alla perfezione i valori chiave del Brand, quali fascino, eccellenza ed emozione. Grazie ad una ridefinizione della distribuzione dei volumi all’interno del corpo vettura, all’adozione della nuova immagine di Brand che vede la presenza dello scudetto del Leone anche sulla fiancata accompagnato dalla distintiva firma luminosa a triplo artiglio, questi modelli da poco commercializzati hanno saputo innovare ed attirare l’attenzione del pubblico.