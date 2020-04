Peugeot, lancia la la copertura del credito per acquistare in serenità

Peugeot lancia l’operazione 7 DAYS PEUGEOT, una nuova opportunità per acquistare un’auto nuova disponibile presso le Concessionarie a condizioni irripetibili e, soprattutto, in condizioni di grande serenità.

Una serenità che PEUGEOT intende trasmettere ai Clienti che entro il 27 aprile scaricheranno il voucher registrandosi sul sito www.peugeot.it ed acquisteranno una nuova vettura scegliendo il finanziamento i-Move (con immatricolazione entro il 31 maggio).

I Clienti potranno scegliere la loro nuova auto all’interno della nuova gamma PEUGEOT che contempla anche le nuovissime motorizzazioni 100% elettriche e plug-in hybrid, dalla più piccola Nuova e-208 (Auto dell’Anno 2020) ai SUV e-2008 e 3008 HYBRID, fino ad arrivare all’ammiraglia 508 disponibile anche in versione SW con lo stato dell’arte della tecnologia ibrida.

PEUGEOT intende dare una risposta concreta ai potenziali dubbi che i Clienti possono avere di fronte ad un acquisto importante come quello della nuova auto. Per farlo, la Casa del Leone mette a loro disposizione un’esclusiva offerta economica che può arrivare fino a 7.000 euro ma, in caso di finanziamento, una protezione che li mette al riparo da eventi inaspettati quali malattia, o perdita del lavoro. PerfettoPiù è la copertura integrativa che garantisce il rispetto delle scadenze del finanziamento, subentrando in sostituzione del Cliente o garantendogli un aiuto sugli imprevisti della vita. Perfetto Più è la copertura ideale dedicata a lavoratori dipendenti del settore privato, maggiormente esposti ai rischi della crisi economico sanitaria, e che:

• in caso di perdita di lavoro o di inabilità temporanea al lavoro per malattia, provvede al pagamento delle rate in scadenza nel periodo di necessità;

• in caso di eventi gravi quali decesso o invalidità permanente, estingue il debito residuo.