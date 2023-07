Peugeot rinnova la 208, ma dice addio al Diesel

Erede di una lunga serie di nove generazioni di city car PEUGEOT, la 208 ha riscosso un successo ininterrotto sin dal lancio avvenuto alla fine del 2019.

In poco più di tre anni, sono state prodotte e vendute quasi 1.000.000 di unità in tutto il mondo, di cui quasi 90 mila in Italia. Nel 2021 e nel 2022, PEUGEOT 208 è stata l'auto più venduta in Europa, considerando tutti i segmenti.

Questo successo è dovuto soprattutto alla E-208. Lo scorso anno, E-208 è stata l'auto elettrica più venduta in Europa ed anche in Italia nel segmento B.

La sua nuova gamma si basa su 3 allestimenti - ALLURE, ACTIVE, GT - e 6 motorizzazioni, tra cui il nuovo propulsore 100% elettrico da 115 kW/156 CV che offre 400 km di autonomia (ciclo combinato WLTP in corso di omologazione) e le inedite motorizzazioni HYBRID 100 e HYBRID 136.

JEROME MICHERON, DIRETTORE PRODOTTO PEUGEOT: “Lavorare su un modello così iconico che ha riscosso un grande successo è sempre un esercizio delicato. Il nostro obiettivo era portare il design e le prestazioni di Nuova 208 ad un livello superiore, pur conservando l'anima di questo modello, con l’obiettivo di rimanere sul gradino più alto del podio delle vendite del segmento B in Europa. Nuova 208 è più 208 che mai: più felina, più divertente da guidare, più tecnologica... in breve, più irresistibile! E ancora più elettrificata, con il nuovo motore elettrico che offre un'autonomia di 400 km e i due nuovi motori HYBRID 100 e HYBRID 136”.

ALLURE: un design atletico e attraente, sempre più irresistibile

È sempre difficile intervenire su un'icona. La sfida che i designer di PEUGEOT dovevano affrontare era chiara: dare alla 208 una nuova modernità, un nuovo look, pur conservando l'allure distintiva e irresistibile che ne ha decretato il successo.

MATTHIAS HOSSANN, DIRETTORE DEL DESIGN PEUGEOT: “L’equipe dei designer PEUGEOT ha raccolto con entusiasmo la sfida posta per Nuova 208. Volevamo affermare ulteriormente la sua già forte personalità, senza perdere lo spirito generale del suo design. Il nuovo frontale con la nuova firma luminosa PEUGEOT e, nella parte posteriore, i gruppi ottici a tre artigli reinventati ci hanno permesso di allineare Nuova 208 alla modernità di PEUGEOT, conferendole un aspetto più felino, pur conservando la silhouette scolpita e atletica che i clienti amano.”