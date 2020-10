PEUGEOT si rinnova con le auto elettriche

Protagonista di ogni rivoluzione tecnologica, la famosa casa automobilistica PEUGEOT affronta il tema dell'inquinamento ambientale proponendo lo stato dell’arte della tecnologia ibrida, quella Plug-in, che abbina due fonti di energia, termica ed elettrica, ma che, a differenza degli altri ibridi, permette di fare diverse decine di km in modalità 100% elettrica. Questo perché al motore termico viene abbinato un motore elettrico con una grande batteria che si può ricaricare da fonti esterne, così da offrire ai clienti la possibilità di avere due auto in una. Elettrica per gli spostamenti quotidiani (mediamente un italiano fa 40 km al giorno) ed ibrida per affrontare distanze maggiori, come quelle che si percorrono nei week end fuori porta.

Con l’arrivo di queste nuove motorizzazioni le auto elettriche della Casa del Leone diventano 6 e si tratta di veicoli totalmente ricaricabili da fonti esterne e capaci di muoversi concretamente in modalità zero emissioni, da 50 (per le ibride plug in) fino a oltre 300 chilometri (le PEUGEOT 100% elettriche, come e-208 ed il SUV e-2008). Rimanendo sulle prime, l'efficienza della tecnologia ibrida di PEUGEOT è affermata anche dal fatto che tali auto si collocano nella prima soglia della classificazione dei veicoli ibridi definita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, perché ampiamente al di sotto della soglia dei 60 grammi di CO 2 emessa per km. Le auto elettriche rappresentano veramente l'innovazione perché finalmente ci si muove con un impatto ambientale bassissimo, godendo sempre delle stesse prestazioni. Tutti i modelli PEUGEOT elettrificati (100% elettrici, ma anche plug-in hybrid) godono degli Ecobonus statali che vanno a sommarsi agli ecoincentivi locali qualora previsti. Fra i modelli proposti non ci sono solo autovetture ma anche veicoli commerciali, per soddisfare le esigenze di ogni Cliente.

Auto elettriche e auto ibride, ma entrambe con la spina.

Nel 2020 PEUGEOT ha sviluppato modelli 100% elettrici ma anche tecnologia ibrida ricaricabile. Citando alcuni modelli, non possiamo non nominare, per quanto riguarda i veicoli totalmente elettrici, la nuova e-208 e il Nuovo SUV e-2008: introdotte da poco sul mercato queste auto hanno riscosso molto successo, sono entrambe dotate di una batteria agli ioni di litio raffreddata a liquido, caratteristica rara che permette loro di offrire un equilibrio perfetto tra autonomia elevata per poter circolare liberamente senza pensieri, e tempi di ricarica estremamente contenuti. A fronte di una autonomia 340 e 320 km rispettivamente, la batteria può essere ricaricata anche presso le colonnine fast da ben 100 kW, il che significa poter ricaricare l’80% in appena mezz’ora. Seppur si tratti quindi di auto elettriche, non sono perfette solo in ambienti urbani ma anche per tragitti fuori porta. PEUGEOT propone anche auto ibride, ma non ibride qualunque: la Casa del Leone ha scelto il massimo, la tecnologia ibrida plug-in, perché gli ibridi non sono tutti uguali. Esistono infatti 3 diverse categorie: mild hybrid, che si fonda sull’utilizzo di una batteria dalla capacità assai ridotta e che si limita a recuperare energia in frenata dando un minimo contributo al motore termico cui viene abbinata e, soprattutto, non permette in alcun modo la guida in modalità 100% elettrica; full hybrid è la tecnologia che abbina un motore elettrico ad un’unità termica permettendo la guida a zero emissioni per 2 o 3 km e a basse velocità. Infine troviamo le ibride plug-in, ovvero quelle che a differenza delle precedenti, si possono anche ricaricare da fonti esterne, perché la batteria è di dimensioni generose e questo permette un’autonomia a zero emissioni per diverse decine di chilometri.

PEUGEOT 208

In questo articolo ci concentriamo in particolare sulle auto elettriche PEUGEOT, presentando due modelli in particolare: la e-208 ed il SUV e-2008. Entrambe caratterizzate da un design assai innovativo, trasmettono grande qualità e tecnologia già al primo sguardo. La prima è caratterizzate da uno stile che strizza l’occhio alla leggendaria 205 GTI, grazie a piccoli dettagli come il terzo montante, la fascia nera che unisce i fanali posteriori e gli archi passaruota a contrasto. Sportiva sì, ma al tempo stesso anche elegante. Grazie ai colori luminosi e brillanti della carrozzeria questa auto attira subito l'attenzione, inoltre non passano inosservati il tetto, i già citati passaruota e i profili dei finestrini, tutto di colore nero. Di grande stile anche i cerchi in lega da 17 diamantati presenti sulle versioni più ricche che, grazie alla loro conformazione, migliorano l'aerodinamica della vettura. Come l'esterno, anche l'interno ha uno stile unico, davvero spettacolare. È sicuramente merito del nuovo PEUGEOT i-Cockpit® 3D. Un nuovo concetto del posto guida che prevede volante ridotto e posizionato più in basso di un’auto normale, quadro strumenti che già dall’allestimento Allure è digitale e tridimensionale e da uno schermo touch screen a centro plancia da cui si comandano le principali funzioni dell’auto. Un nuovo concetto che esalta la guida, aumenta il comfort ed eleva la sicurezza. Catturano ed appagano l’occhio anche i sedili in Alcantara e tessuto dell’allestimento GT che esaltano ancor più quella sensazione di qualità concreta che nuova 208 trasmette agli occupanti.

Grazie alle tre diverse modalità di guida, si possono privilegiare le prestazioni o massimizzare l’autonomia della batteria: la modalità eco ottimizza l’autonomia, quella normal è per un utilizzo che bilancia prestazioni con autonomia mentre la sport da priorità alle prime, garantendo la massima reattività dell’auto che può contare su 136 CV e 260 Nm di coppia. L'auto riesce a coniugare grande dinamismo e piacere di guida con emissioni zero ed un ottimo comfort di marcia, amplificato anche dall’assenza di rumore del motore e da nessuna vibrazione né odore di scarico. Puro piacere di guida, grazie anche alla reattività istantanea del motore elettrico. PEUGEOT e-208 è una delle auto elettriche più efficienti sul mercato grazie alla batteria da 50kWh, garantita per 8 anni o 160.000 km: può essere ricaricata da una classica presa domestica con cavo standard fornito in dotazione al veicolo o dalle colonnine pubbliche. La soluzione ideale, però, è installare nel proprio garage una wallbox per ottimizzare tempi di ricarica e costi dell’energia. Se ricaricata da casa, una e-208 massimizza il vantaggio competitivo rispetto alle sorelle con motorizzazione termica e può contare anche su altri vantaggi, come la manutenzione inferiore richiesta, il bollo auto, l’assicurazione più conveniente, la possibilità di parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu di molte città e l’accesso ai centri dove vi è il blocco alle auto con propulsore endotermico.

Riassumendo, PEUGEOT e-208 può rappresentare una valida alternativa alle versioni termiche, rispetto alle quali non cambia in fatto di stile, tecnologia, abitabilità e vano di carico, comfort e piacere di guida. Oltretutto, nella guida non cambia rispetto ad un’auto tradizionale con cambio automatico. È una vera 208. E con l’APP Free2Move Service sarà facile individuare il punto di ricarica pubblico più vicino o programmare il proprio viaggio nel migliore dei modi trovando il percorso giusto dove poter ricaricare l'auto. Inoltre, l’app MyPeugeot permette di gestire alcune funzioni del veicolo a distanza, come la ricarica e la gestione della temperatura interna.

SUV PEUGEOT e-2008

Dopo Nuova 208 è arrivata da poco nel mercato italiano un'altra fra le migliori auto elettriche del momento e anche questa porta il marchio del Leone. Si tratta di Nuovo SUV PEUGEOT 2008, in grado di coniugare le prestazioni e il piacere di guida con una motorizzazione 100% elettrica declinate nelle forme di un SUV compatto. Partendo dal design, possiamo notare le linee moderne e dinamiche che rivelano un abitacolo molto spazioso ed una silhouette dal carattere deciso, accentuata dalla particolare fiancata a doppia freccia, ma anche da dettagli neri come la cornice che corre alla base dei finestrini e il tetto con verniciatura a contrasto Black Diamond. Il design dei cerchi conferisce poi un carattere ancora più deciso alla vettura, che riesce a trasmettere una grande presenza in mezzo al traffico. Spostandoci all'interno, anche qui domina il PEUGEOT i-Cockpit® 3D, firma distintiva della produzione del Leone per esaltare la guida, aumentare comfort e sicurezza, sempre al vertice. Il piacere di guida è accentuato non solo dalla comodità dei sedili, dallo smorzamento delle sospensioni e dall’acustica di bordo, ma anche da quella sensazione di leggerezza ed agilità che caratterizza la gamma PEUGEOT. Come nel caso di e-208, sul SUV 100% elettrico la fa da padrona un motore elettrico da 136 CV e 260 Nm di coppia che viene alimentato da una batteria al Litio da 50 kWh, in grado di garantire un’autonomia di 320 km secondo il nuovo protocollo WLTP. Anche in questo caso, sono tre le diverse modalità di guida: eco, normal e sport, ciascuna in grado di interpretare al meglio le esigenze di guida del momento. Le prestazioni sono appaganti perché la spinta istantanea del potente motore elettrico si fa sentire in tutte le condizioni, permettendo, nel contempo, una guida fluida, dinamica, silenziosa e senza vibrazioni. Una esperienza di utilizzo che non pone sacrifici rispetto alle altre 2008 in termini di abitabilità e bagagliaio, di stile e personalità, di comfort, tecnologia e piacere di guida. Anzi. Come nel caso di Nuova e-208, Nuovo SUV e-2008 può essere ricaricato tramite nella maniera più veloce e conveniente sfruttando una wallbox nel proprio garage, sapendo che bastano circa 7 ore per una ricarica completa. In alternativa, si può comunque ricaricare con una presa standard, ma i tempi si allungano. Per avere una ricarica all’80& in appena mezz’ora la si può collegare direttamente ad una colonnina in corrente continua da ben 100 kW: questo è possibile grazie alla presenza di un sistema di raffreddamento della batteria. Programmare il viaggio sarà molto semplice grazie all’APP Free2Move Services che consente di controllare dallo smartphone dove sono presenti colonne di ricarica. Sono quindi tantissimi i motivi per scegliere Nuovo PEUGEOT e-2008.

Conclusione

Due modelli nel cuore del mercato italiano che stanno avendo tantissimo successo perché uniscono un grande personalità e qualità ad un piacere di guida con zero emissioni, senza poi porre alcuna rinuncia rispetto alle versioni con motore endotermico. Due modelli che permettono di imboccare la strada dell’elettrificazione direttamente dalla prima classe.