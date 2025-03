Piaggio Medley 200: più potenza e comfort con la nuova motorizzazione Euro 5+

Piaggio rinnova il suo iconico Medley, lo scooter a ruota alta che unisce design elegante, tecnologia avanzata e prestazioni brillanti, introducendo per la prima volta la motorizzazione 200 Euro 5+.

Il nuovo Medley 200 si affianca alla già apprezzata versione 125, ampliando la gamma con un'opzione più potente e scattante, perfetta per la mobilità urbana e extraurbana.

Prestazioni migliorate con il nuovo motore 200 Euro 5+

Il nuovo Piaggio Medley 200 segna un salto in avanti nelle performance grazie al monocilindrico a iniezione raffreddato ad acqua, in grado di erogare 13 kW di potenza e 16,5 Nm di coppia. Questi valori si traducono in maggiore brillantezza nella guida, rendendo lo scooter ancora più reattivo e versatile nelle situazioni di traffico cittadino.

Entrambe le versioni, 200 e 125, sono dotate dell’evoluto sistema start & stop, che riduce i consumi e migliora l’efficienza, in linea con le esigenze di chi cerca una soluzione pratica e sostenibile per gli spostamenti quotidiani.

Agilità da ruota alta e comfort da scooter GT

Piaggio Medley combina agilità, stabilità e maneggevolezza tipiche di uno scooter a ruota alta con il comfort e la protezione aerodinamica di un scooter GT. Il risultato è un mezzo perfetto per chi desidera un’esperienza di guida fluida e sicura, con un’ottima capacità di carico e una posizione di guida confortevole per lunghe percorrenze.

Medley e Medley S: due versioni per ogni esigenza

Il nuovo Piaggio Medley è disponibile in due versioni, per soddisfare le diverse preferenze stilistiche e funzionali degli utenti. Medley S è la variante più sportiva, caratterizzata da finiture nere e colori dinamici come Nero Meteora opaco, Bianco Luna, Blu Ardesia opaco e Oro Opaco. Su questa versione, la piattaforma multimediale Piaggio MIA è di serie, permettendo di collegare lo scooter allo smartphone per gestire chiamate, musica e navigazione direttamente dal manubrio. Medley punta su un’eleganza più classica, con colori raffinati come Grigio Astrale e Nero Abisso, abbinati a finiture in alluminio per cerchi e maniglione del passeggero.

Prezzi e disponibilità

La nuova gamma Piaggio Medley 125 e 200 è già disponibile sul mercato con prezzi a partire da 3.899 euro (franco concessionario), confermando l’ottimo rapporto qualità-prezzo del modello.

Grazie alla sua versatilità, alle prestazioni migliorate e al design inconfondibile, Piaggio Medley 200 si propone come una delle migliori scelte per chi cerca uno scooter agile, potente e dotato delle più moderne tecnologie per la mobilità urbana.