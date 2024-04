Pirelli All Season SF3: premiato da Auto Bild Sportscars e alVolante

Pirelli Cinturato All Season SF3 emerge come il leader indiscusso tra i pneumatici quattro stagioni,

conquistando il riconoscimento di miglior pneumatico dell'anno dalle prestigiose riviste Auto Bild Sportscars in Germania e alVolante in Italia. Questo pneumatico si distingue per le sue eccezionali prestazioni su strade asciutte e bagnate, nonché per la sua affidabilità in condizioni di neve.

Performance su strade bagnate e asciutte

Secondo Auto Bild Sportscars, il Cinturato All Season SF3 si è dimostrato "esemplare" nella resistenza all’aquaplaning, mostrando eccellente manovrabilità sia in rettilineo sia in curva. Su asciutto, il pneumatico brilla per la sua superiorità in frenata, handling, risposta di sterzo e bassa resistenza al rotolamento. Queste caratteristiche sono essenziali per garantire sicurezza e controllo in ogni situazione climatica.

Certificazioni di sicurezza e innovazioni tecnologiche

La qualità e l'affidabilità del Cinturato All Season SF3 sono ulteriormente validate dai test di enti certificatori internazionali come Dekra e TÜV SÜD, che hanno elogiato il pneumatico per le sue prestazioni di frenata. Oltre a ottenere la classificazione più alta sull’etichetta europea per l'aderenza su bagnato (classe “A”), il pneumatico si distingue anche per la sua versatilità e comfort. La tecnologia del battistrada adattivo con lamelle 3D si adatta dinamicamente alle varie condizioni stradali, migliorando la trazione e la stabilità.

Ideale per ogni stagione e tipologia di veicolo

Il Cinturato All Season SF3 è disponibile in una vasta gamma di misure, da 16 a 20 pollici, posizionandosi tra il Cinturato P7 estivo e il Cinturato Winter 2 invernale. Questo lo rende una scelta ideale per automobilisti di auto compatte o medie, garantendo prestazioni eccellenti sia nei mesi caldi che in quelli più freddi. Inoltre, la tecnologia Pirelli Elect è progettata per ottimizzare le performance di veicoli elettrici e ibridi plug-in, sottolineando l'impegno di Pirelli verso l'innovazione sostenibile.

Pirelli Cinturato All Season SF3 non è solo un pneumatico; è una garanzia di sicurezza, efficienza e comfort tutto l'anno, confermando l'impegno di Pirelli nel fornire soluzioni all'avanguardia per la mobilità moderna.