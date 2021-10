Pirelli e BMW per la salvaguardia dell’ecosistema indonesiano

Il Progetto favorisce la produzione di gomma naturale tutelando la biodiversità e le comunità locali della foresta di Hutan Harapan.

Pirelli e BMW appoggiano BirdLife International, la più grande federazione mondiale di associazioni per la conservazione della natura, in un progetto che punta a favorire la produzione di gomma naturale sostenibile e deforestation-free in Indonesia, nazione dove la coltivazione di gomma naturale rappresenta una delle storiche fonti di reddito per la popolazione locale. Il progetto interessa una parte dell’area della foresta pluviale di Hutan Harapan (Isola di Sumatra) e si svilupperà attraverso una serie di iniziative volte a migliorare la qualità della vita della comunità indigena, proteggendo i diritti fondiari dei farmer e promuovendo i diritti delle donne. Nell’ambito del progetto si punta anche a conservare un’area deforestation-free di 2.700 ettari e proteggere diversi animali a rischio. Le diverse attività saranno realizzate in coerenza con gli obiettivi della Global Platform of Sustainable Naturale Rubber, la piattaforma multistakeholder per lo sviluppo sostenibile del business della gomma naturale, di cui Pirelli, BMW e BirdLife International sono membri fondatori. La partnership tra Pirelli e BMW a supporto della foresta di Hutan Harapan fa parte di un percorso comune per la sostenibilità della gomma naturale. Proprio in questo ambito, infatti, Pirelli haprogettato e prodotto il primo pneumatico al mondo, un Pirelli P ZERO, certificato Forest Stewardship Council, equipaggiando la nuova BMW X5 Plug-in-Hybrid, divenuta pertanto la prima auto al mondo a montare pneumatici con tale certificazione. Giovanni Tronchetti Provera, Senior Vice President Sustainability and Future Mobility di Pirelli, ha dichiarato che “lo sviluppo di questo progetto poggia su principi di trasparenza e tangibilità che da sempre guidano le azioni di Pirelli. Insieme a BMW nel sostegno di obiettivi condivisi con BirdLife, intendiamo essere parte attiva di un progetto che punta a un impatto sostenibile a tutto tondo nel mondo della gomma naturale, nella convinzione che comunità, biodiversità e business debbano crescere le une a supporto delle altre creando valore socio-ambientale condiviso”. Andreas Wendt, BMW AG Board Member for Purchasingand Supplier Network, ha invece commentato: “Come produttore premium, puntiamo a essere leader nell’ambito della sostenibilità e ad avere un ruolo attivo nella responsabilità della nostra catena di approvvigionamento. Nella lotta ai cambiamenti climatici, stiamo mettendo in atto azioni mirate alla conservazione della biodiversità e della foresta pluviale tropicale. Il nostro progetto in Indonesia permetterà una migliore interazione tra la natura, le persone e l’economia locale nel paese di provenienza della gomma naturale. Allo stesso tempo rafforzeremo le comunità locali, rendendo più professionali i metodi di coltivazione tradizionali della gomma naturale”. Soddisfazione da parte di Patricia Zurita, Ceo di BirdLife International, che ha detto. “Il lavoro di BirdLife va oltre la focalizzazione sulle specie animali e i luoghi per affrontare i fattori che causano la crisi della biodiversità e del clima, in modo da promuovere un mondo positivo per la natura e a emissioni zero”.