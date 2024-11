Porsche 911 Dakar Sonderwunsch: un esemplare unico consegnato a un collezionista italiano

Porsche ha celebrato la fine della produzione della 911 Dakar con un modello unico: la 911 Dakar Sonderwunsch, una versione altamente personalizzata creata per un collezionista italiano di auto sportive.

Questo esemplare, parte di una serie limitata di 2.500 unità, è stato consegnato presso lo stabilimento Porsche di Zuffenhausen prima di essere temporaneamente esposto al Museo Porsche.

Introdotta a novembre 2022, la Porsche 911 Dakar è una sportiva pensata per le avventure off-road, grazie a una maggiore altezza da terra di 50 mm rispetto alla 911 Carrera e a caratteristiche specifiche come ganci di recupero in alluminio rosso e passaruota allargati. Il cuore di questa fuoristrada sportiva è un motore sei cilindri biturbo da tre litri, capace di sviluppare 480 CV (353 kW) e 570 Nm di coppia, regalando prestazioni notevoli e un sound inconfondibile.

La versione Sonderwunsch della 911 Dakar esibisce una verniciatura esclusiva a tre tonalità, creata su misura per questo esemplare. I colori Signalyellow e Blu Genziana metallizzato sono abbinati al pacchetto Rallye Design, richiamando l’aspetto della storica Porsche che trionfò al Rally Parigi-Dakar del 1984. A completare il tutto, una linea Blu Lampedusa, sviluppata in collaborazione con il cliente e ispirata all'isola del Mediterraneo, aggiunge un tocco personalizzato ed esclusivo.

Dettagli come i raggi dei cerchi verniciati in Signalyellow e il profilo Blu Lampedusa, realizzati interamente a mano, riflettono la maestria artigianale di Porsche. I fari a LED Matrix sono impreziositi da un anello decorativo in Blu Lampedusa, mentre gli elementi protettivi in acciaio inossidabile, presenti sul frontale e sui brancardi, aggiungono un tocco aggressivo.

Anche l’abitacolo è stato curato nei minimi dettagli, con un contrasto tra il nero e il giallo Speed Yellow su impunture e decorazioni. Il logo “911 Dakar” è ricamato sui poggiatesta dei sedili Sport Plus, mentre il selettore del cambio PDK a otto velocità è decorato con un inserto in pelle gialla. Quando si aprono le portiere, il logo Sonderwunsch viene proiettato a terra dai LED, un dettaglio esclusivo che enfatizza l’unicità di questa versione.

Questa Porsche 911 Dakar Sonderwunsch non è solo un’auto, ma un tributo artistico e meccanico che celebra il design e la personalizzazione Porsche al massimo livello. Prima di arrivare alla sua destinazione finale, sarà esposta al Museo Porsche, dove i visitatori avranno l’opportunità di ammirare uno degli ultimi modelli di una serie unica e indimenticabile.