Porsche chiude il 2020 con risultati soddisfacenti

Porsche chiude il 2020 con un totale di 272.162 veicoli consegnati in tutto il mondo, vale a dire, solo il 3% al di sotto del record del 2019. In questo, la Casa Automobilistica specializzata in sportive ha beneficiato del suo forte posizionamento a livello globale. “La crisi dovuta al coronavirus ha rappresentato una grande sfida a partire dalla primavera del 2020. Ciononostante, siamo riusciti a mantenere le consegne relativamente stabili per tutto l'anno", ha dichiarato Detlev von Platen, membro del Consiglio di Amministrazione e responsabile Vendite e Marketing di Porsche AG. “La nostra gamma di prodotti nuovi e accattivanti, il successo riscosso dalla Taycan come prima Porsche completamente elettrica e il carisma del nostro Marchio hanno, insieme, contribuito a questo risultato positivo nonostante i tempi difficili”.



Oltre 20.000 consegne per la sportiva elettrica Taycan

Le consegne di Taycan sono state pari a 20.015 nel 2020, nonostante un arresto della produzione di sei settimane avvenuto proprio quando il nuovo modello si stava affermando e molti mercati stavano organizzando le presentazioni ufficiali del modello per la primavera. Con 92.860 esemplari venduti, la Cayenne si colloca in testa alle vendite, che sono aumentate dell'1% rispetto all'anno precedente. Anche i modelli sportivi a due porte sono stati molto richiesti. In totale, sono state consegnate 21.784 vetture della linea 718, il 6% in più rispetto all'anno precedente. Le consegne dell'iconica Porsche 911 hanno raggiunto le 34.328 unità.



Crescita nell’area dell’Asia-Pacifico e in Cina

Nel 2020 Porsche ha consegnato 88.968 veicoli ai clienti cinesi, registrando un aumento del 3% rispetto al 2019 su questo mercato. L'andamento è stato complessivamente positivo anche nella regione dell'Asia-Pacifico, in Africa e in Medio Oriente: le auto consegnate sono state 121.641, in aumento del 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Porsche ha venduto 80.892 vetture in Europa e 69.629 nel continente americano.



Alla luce del buon risultato conseguito nel 2020, Porsche si attende un ulteriore sviluppo positivo nel 2021. "Continueremo la nostra offensiva sui prodotti. Abbiamo molto in serbo per i nostri clienti, fra cui ulteriori derivati dell'elettrica Taycan e della 911. Siamo ottimisti e guardiamo con entusiasmo al 2021, anno che sarà caratterizzato anche da esperienze uniche all’insegna del marchio Porsche", conclude Detlev von Platen.