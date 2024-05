Porsche presenta le nuove 911 Carrera GTS e 911 Carrera con il T-Hybrid

Porsche ha recentemente annunciato un aggiornamento radicale della sua iconica 911,

introducendo la nuova 911 Carrera GTS, la prima 911 da strada ad essere dotata di un sistema ibrido superleggero e altamente performante. Questa nuova versione promette di elevare le prestazioni di guida a nuovi livelli, grazie all'innovativo powertrain da 3,6 litri che offre un'accelerazione fulminante e una velocità massima impressionante. La gamma include anche una nuova versione della 911 Carrera, dotata di un motore boxer biturbo da 3,0 litri potenziato, che presenta significativi miglioramenti in termini di potenza e prestazioni rispetto al modello precedente.

Nuova 911 Carrera GTS: Tecnologia e Prestazioni

Il cuore della nuova 911 Carrera GTS è il sistema ibrido T-Hybrid, sviluppato sfruttando il know-how acquisito nelle competizioni automobilistiche. Questo powertrain innovativo è dotato di un motore boxer da 3,6 litri di nuova concezione, che combina un turbocompressore elettrico per i gas di scarico con un motore elettrico integrato. Il turbocompressore, privo di valvola Wastegate, è progettato per raggiungere rapidamente il regime ottimale di funzionamento, garantendo una pressione di sovralimentazione immediata e migliorando la risposta del motore.

Il sistema ibrido include anche un motore sincrono a magneti permanenti integrato nella trasmissione a doppia frizione (PDK) a otto rapporti, che fornisce un'assistenza supplementare al motore boxer, aumentando la coppia motrice fino a 150 Nm e la potenza fino a 40 kW. La batteria ad alto voltaggio, leggera e compatta, immagazzina fino a 1,9 kWh di energia e funziona con una tensione di 400 V. Questo design consente di eliminare la tradizionale trasmissione a cinghia, aumentando la compattezza del motore e creando spazio per l’elettronica di potenza.

Dati Tecnici e Prestazioni

La nuova 911 Carrera GTS Coupé accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,0 secondi e raggiunge una velocità massima di 312 km/h. Il motore boxer da 3,6 litri eroga 357 kW (485 CV) e 570 Nm di coppia, mentre la potenza di sistema complessiva è di 398 kW (541 CV) e 610 Nm. L'aumento di potenza rispetto al modello precedente è di 45 kW (61 CV), e il peso aggiuntivo del sistema ibrido è di appena 50 kg, garantendo un equilibrio ottimale tra prestazioni e efficienza.

La nuova 911 Carrera, invece, utilizza un motore boxer biturbo da 3,0 litri, che è stato completamente rivisitato. Questa unità eroga 290 kW (394 CV) e 450 Nm di coppia, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi (3,9 secondi con il pacchetto Sport Chrono) e una velocità massima di 294 km/h. Le modifiche includono un intercooler dei modelli Turbo, collocato direttamente sotto la griglia del cofano posteriore, e turbocompressori riservati ai modelli GTS della versione precedente.

Sospensioni e Aerodinamica Ottimizzate

Le sospensioni della 911 Carrera GTS sono state ampiamente riviste per migliorare la stabilità e la maneggevolezza. Per la prima volta, l'asse posteriore sterzante è fornito di serie, aumentando la stabilità alle alte velocità e riducendo il raggio di sterzata. Il sistema PDCC di regolazione attiva del telaio e stabilizzazione attiva dei movimenti di rollio è integrato nel sistema ad alto voltaggio del modello ibrido, utilizzando una regolazione elettroidraulica per una flessibilità e precisione ottimali.

La nuova 911 Carrera GTS monta cerchi da 21 pollici al posteriore e da 20 pollici all'anteriore, con pneumatici 315/30 ZR 21 al posteriore e 245/35 ZR 20 all'anteriore. Questa configurazione migliora la dinamica di guida e la trazione, garantendo prestazioni superiori su strada.

Design Rinnovato

Il design esterno della 911 è stato rinnovato con modifiche mirate che migliorano le caratteristiche aerodinamiche e le prestazioni complessive. I nuovi paraurti specifici per il modello e i fari a LED con tecnologia Matrix, integrati di serie, contribuiscono a una silhouette sportiva e filante. La parte frontale dei modelli 911 Carrera GTS presenta alette di ventilazione attive e diffusori anteriori adattivi, che ottimizzano il flusso d'aria in base alle esigenze di potenza e alle condizioni di guida.

Il posteriore della 911 è stato ridisegnato con una fascia luminosa rivisitata e una griglia posteriore che si collega al lunotto, creando un design unitario e armonioso. Gli impianti di scarico specifici per il modello sono integrati nelle alette del diffusore, mentre il kit aerodinamico opzionale include un paraurti anteriore Sport Design con spoiler anteriore, listelli sottoporta laterali in tinta e un alettone posteriore fisso.

Interni Moderni e Connessi

Gli interni della nuova 911 combinano il DNA stilistico della vettura con la più moderna tecnologia. Il cockpit interamente digitale presenta uno schermo curvo da 12,6 pollici, personalizzabile con sette opzioni di visualizzazione. Il sistema di comando Porsche Driver Experience è centrato sul guidatore, con comandi essenziali disposti intorno al volante, inclusi il selettore della modalità di guida e il tasto di avviamento.

Il sistema Porsche Communication Management (PCM) è gestito tramite lo schermo centrale da 10,9 pollici, con nuove funzioni di connettività che includono Apple CarPlay® integrato e il servizio di streaming video disponibile durante la sosta. Il comparto portaoggetti della console centrale offre un vano refrigerato per gli smartphone con ricarica a induzione.

Prezzi e Disponibilità

La nuova 911 Carrera può essere ordinata da subito nelle versioni Coupé e Cabriolet con trazione posteriore, con prezzi a partire da 133.686 euro. La 911 Carrera GTS è disponibile anche nelle varianti con trazione integrale e carrozzeria Targa, con prezzi a partire da 177.518 euro. Entrambe le versioni sono equipaggiate di serie con il cambio a doppia frizione Porsche (PDK). Le consegne in Italia inizieranno a fine estate per la 911 Carrera e a fine 2024 per la 911 Carrera GTS.

Con la nuova 911 Carrera GTS e la 911 Carrera, Porsche continua a innovare e a stabilire nuovi standard nel segmento delle vetture sportive. Grazie all'integrazione di tecnologie avanzate, prestazioni superiori e un design rinnovato, questi modelli offrono ai clienti un'esperienza di guida esclusiva e personalizzabile, in linea con la tradizione e l'eccellenza del marchio Porsche.