Presentazione innovativa dell’auto: mettersi in un video accanto a Opel Mokka

Nuovo Mokka mostra ciò che Opel rappresenta oggi e in futuro. Audace ed emozionante, Opel Mokka è pieno di energia e per chi non vede l'ora di vederlo dal vivo, Opel ha sviluppato un filtro di realtà aumentata (AR) per Facebook e per le Instagram Stories. Il filtro inserisce il nuovo Opel Mokka in 3D sulle fotografie e i video reali degli utenti visualizzati dal proprio smartphone - ad esempio, il vialetto, la città natale o il caffè preferito. Gli utenti possono condividere le loro creazioni su Facebook e Instagram con gli hashtag #OpelMokka, #MokkaAR e menzionando @Opelitalia. Possono facilmente trovarlo cercando "New Opel Mokka" nelle funzioni del filtro.

Facebook Stories http://s.opel.com/FB_MokkaAR

Instagram Stories http://s.opel.com/IG_MokkaAR I migliori risultati si ottengono in zone con molta luce, sia all'interno che all'esterno. Non ci sono limiti a dove l'auto può essere parcheggiata. È possibile parcheggiare proprio di fronte

Opel Mokka entra nella realtà aumentata: campagna multicanale sui social media

Realizza la tua Mokka story

Tutto ciò che serve per essere creativi con il nuovo Opel Mokka e il filtro AR è uno smartphone e una connessione internet. È possibile posizionarsi accanto a Opel Mokka e ottenere la vostra foto scattata insieme o - come mostra l’esempio sul canale YouTube di Opel - anche registrare un video di presentazione ad alta tecnologia.

Potete provarlo voi stessi utilizzando il filtro disponibile sulle due piattaforme: