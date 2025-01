PROTOTYPE: L'arte contemporanea incontra l'innovazione tecnologica allo Studio Odeonsplatz

Fino al 22 marzo 2025, lo Studio Odeonsplatz di Monaco ospiterà la mostra PROTOTYPE, curata dalla Mercedes-Benz Art Collection in collaborazione con Christopher Dake-Outhet.

Questo evento unico presenta il lavoro di sei artisti contemporanei di fama internazionale, unendo design automobilistico, media contemporanei e cultura digitale in un affascinante dialogo tra innovazione e arte.

Il concetto di prototipo tra visione e realtà

La mostra esplora il "prototipo" come spazio di possibilità, un ponte tra il pensiero visionario e la realtà della produzione. Con modelli di concept car Mercedes-Benz esposti come pezzi d'arte, il visitatore è invitato a riflettere sulla tensione tra creatività pura e standardizzazione industriale. Parallelamente, le opere degli artisti esprimono un’identità prototipale, sfidando convenzioni e spingendo i limiti della tecnologia e dell'espressione artistica.

Gli artisti e le opere

Tra i protagonisti della mostra:

Paul Seidler con la sua serie Temporal Secessionism, che riconsidera il concetto di tempo attraverso i processi industriali.

Simon Denny, che fonde blockchain e pittura in composizioni ispirate alle concept car Mercedes-Benz.

Sarah Friend con Key Exchange, un'opera che integra sicurezza digitale e design automobilistico, trasformando una chiave intelligente in un portafoglio per criptovalute.

Theo Triantafyllidis, che con Feral Metaverse invita i visitatori a partecipare a un gioco multiplayer sperimentale.

Salomé Chatriot, che combina scultura e pittura in paesaggi che intrecciano identità, fisicità e tecnologia.

Harm van den Dorpel, autore di una collezione NFT in continua evoluzione in collaborazione con Mercedes-Benz NXT.

Eventi collaterali

La mostra sarà arricchita da eventi esclusivi:

14 febbraio 2025: sessione panel sul ruolo del prototipo con Simon Denny, Anne Vieth e Christopher Dake-Outhet.

15 febbraio 2025: tour guidato dal curatore.

1° marzo 2025: workshop sulle identità digitali con Stina Gustafsson e Sarah Friend.

21 marzo 2025: performance artistica Fragile Ecosystem di Salomé Chatriot.

La Mercedes-Benz Art Collection: un patrimonio di innovazione culturale

Fondata nel 1977, la Mercedes-Benz Art Collection è riconosciuta come una delle principali collezioni aziendali europee, con oltre 3.000 opere di artisti come Andy Warhol e Oskar Schlemmer. L’arte, il design e l'automobilismo si fondono in un impegno continuo per la diversità e l'educazione culturale.

Lo Studio Odeonsplatz

Un luogo d'incontro unico nel cuore di Monaco, lo Studio Odeonsplatz rappresenta l'essenza del marchio Mercedes-Benz: innovazione, creatività e connessione tra fisico e digitale.