Purcaro, DEKRA: meno incidenti stradali nel 2023

“Incoraggianti i dati forniti dalla Polizia Stradale in merito agli incidenti stradali verificatisi nel 2023.

Si osserva, infatti, una riduzione rispetto al 2022 con 44.778 incidenti rilevati dalla Polizia Stradale contro i 45.387 del 2022. Gli incidenti mortali sono stati 449 (nel 2022 erano 521) e anche il numero delle vittime (495) sono diminuite rispetto all'anno precedente con una riduzione del 17,1%. Si registra poi una inversione di tendenza anche per gli incidenti con feriti che nel periodo in esame sono stati 15.760 contro i 16.402 dello stesso periodo del 2022 (-3,9%) con 24.701 feriti (il 2,7% in meno rispetto al 2022 in cui ci sono stati 25.374 feriti). Tutto ciò è sicuramente stato possibile grazie a un maggior numero di controlli su strade e autostrade”. Lo ha dichiarato Toni Purcaro, Executive Vice President DEKRA Group e Presidente DEKRA Italia, in merito agli incidenti stradali del 2023. “Si tratta, tuttavia, di numeri elevati di fronte ai quali è importante vigilare e mantenere alta l'attenzione. Nel Lazio si è registrato il numero più alto di morti (73), di cui 42 avvenuti a Roma. In questa statistica figurano poi la Lombardia e la Campania con il numero più alti di sinistri mortali. L’impegno del Governo volto ad approvare il nuovo codice della strada va nella giusta direzione, con l’obiettivo comune di diminuire maggiormente i rischi che si corrono quotidianamente sulle nostre strade. Inoltre, auspichiamo che le politiche sulla mobilità siano sempre più in linea con i cambiamenti tecnologici in atto, considerato che il 90% degli incidenti è causato dall’errore umano. È fondamentale, in tal senso, implementare sistemi di assistenza alla guida in grado di riconoscere situazioni critiche e raggiungere l’obiettivo ‘Vision Zero’, ossia eliminare del tutto le vittime della strada entro il 2050”.