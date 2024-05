Purcaro, DEKRA: potenziare la logistica e rendere più competitivo il sistema

Transpotec Logitec 2024 si è confermato come un evento di spicco nel panorama dei trasporti e della logistica,

attirando numerose aziende leader nel settore, inclusa la tedesca DEKRA, rinomata per i suoi servizi di ispezioni, certificazioni e verifiche di conformità.

Toni Purcaro, Executive Vice President del DEKRA Group e Presidente di DEKRA Italia, ha sottolineato il ruolo cruciale dell'evento nell'innovazione del settore. “Transpotec Logitec è un'occasione imperdibile per celebrare le nuove soluzioni nel trasporto e nella logistica e per promuovere un dialogo costruttivo tra i professionisti del settore,” ha dichiarato Purcaro. Il focus di DEKRA sull'avanzamento della sicurezza e dell'efficienza si manifesta attraverso un ampio ventaglio di servizi, da formazione specializzata e perizie, fino a revisioni e certificazioni come quella F-GAS e per la parità di genere.

Purcaro ha concluso evidenziando l'importanza di una piattaforma come Transpotec Logitec per condividere una visione orientata verso un futuro più efficiente e sostenibile per il settore, dove DEKRA continua a essere un punto di riferimento per innovazione e competenza.