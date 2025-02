Renault apre i brevetti di Fireman Access: sicurezza stradale per tutti

Il Gruppo Renault compie un passo importante verso la sicurezza stradale e la collaborazione nell’industria automotive.

L’azienda ha annunciato la concessione gratuita della licenza per Fireman Access, un’innovazione brevettata che consente di spegnere rapidamente gli incendi delle batterie nei veicoli elettrici. Questo dispositivo è ora accessibile a tutti i costruttori e OEM attraverso la piattaforma www.renault/universalpatent.com, promuovendo un approccio aperto e collaborativo per migliorare la sicurezza globale.

Un’innovazione nata dalla collaborazione con i Vigili del Fuoco

Fireman Access è il risultato di una stretta partnership tra Renault e i Vigili del Fuoco, nata con l’obiettivo di ridurre drasticamente il tempo necessario per spegnere un incendio legato alla batteria di un veicolo elettrico. Grazie a un disco adesivo che sigilla un’apertura sulla batteria, in caso di incendio questo cede sotto il getto d’acqua della manichetta antincendio, inondando direttamente le celle e arrestando il runaway termico. Questo sistema permette di domare le fiamme in pochi minuti, rispetto alle ore necessarie con i metodi tradizionali, e con un consumo d’acqua ridotto fino a dieci volte.

Un impegno per la sicurezza stradale senza barriere

La decisione di Renault di rendere Fireman Access disponibile gratuitamente è guidata dall’idea che la sicurezza stradale non debba conoscere barriere. «Innovare per aumentare la sicurezza stradale è nel DNA di Renault», ha dichiarato Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault. «Siamo orgogliosi di questa collaborazione con i Vigili del Fuoco e felici di offrire questa tecnologia all’intero settore, perché su un tema così cruciale è necessario condividere le migliori soluzioni.»

L’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’impegno di Renault a fianco delle Nazioni Unite per rendere la mobilità più sicura in tutto il mondo. In questa direzione va anche la partecipazione alla 4° Conferenza Ministeriale Mondiale sulla Sicurezza Stradale, recentemente svoltasi a Marrakech, dove Renault ha riaffermato il proprio ruolo chiave nella sensibilizzazione e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate per la sicurezza stradale.

Sicurezza stradale: una strategia a 360°

La visione di Renault sulla sicurezza segue un approccio globale basato su quattro pilastri: prevenzione, correzione, protezione e soccorso. Da oltre 50 anni, il brand lavora su tecnologie avanzate che intervengono prima, durante e dopo un incidente, grazie a una banca dati sugli incidenti unica al mondo e alla collaborazione con esperti e soccorritori. Questo approccio si riflette nel programma “Human First”, che include soluzioni come il safety score, il safety coach e i sistemi di guida assistita basati su intelligenza artificiale.

Un futuro più sicuro per la mobilità elettrica

Fireman Access è già montato su tutti i veicoli elettrici e ibridi plug-in venduti da Renault, Dacia, Alpine e Mobilize a livello globale. Con questa iniziativa, Renault punta non solo a rafforzare la sicurezza dei propri modelli, ma anche a stimolare l’adozione di soluzioni innovative in tutto il settore automotive, per un futuro della mobilità più sicuro, sostenibile e collaborativo.