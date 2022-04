Renault si focalizza ora solo sul mondo dello sport, con due grandi partnership: il rugby, essendo partner principale della Federazione Francese di Rugby, e ora il tennis, con il Torneo di Roland-Garros.

In occasione del prossimo Torneo di Roland-Garros, che si svolgerà dal 16 maggio al 5 giugno, si comincerà a scrivere una nuova storia tra il Grande Slam di Parigi e il costruttore Renault. A partire dall’edizione 2022 e per un periodo iniziale di 5 anni, Renault diventa Premium Partner di Roland-Garros, uno degli eventi sportivi più prestigiosi al mondo.

Renault e Roland-Garros hanno le stesse origini, essendo entrambi nati in Francia con forti ambizioni internazionali, e condividono gli stessi valori: il “Made Of France”, la passione, l’audacia. La partnership tra Renault e la Federazione Francese di Tennis (FFT) era inevitabile, in quanto basata sulla condivisione di due pilastri strategici: la mobilità sostenibile e la responsabilità sociale.

Roland-Garros e Renault condividono la stessa volontà di adottare un approccio sempre più responsabile. La mobilità sostenibile è una vera sfida per entramble le marche. Renault sta accelerando la sua trasformazione con l’obiettivo di diventare una marca 100% elettrica in Europa entro il 2030.

Questo ipegno per la mobilità sostenibile si ritrova chiaramente nella flotta di 100 Renault Megane E-Tech Electric che Renault metterà a disposizione del Torneo di Roland-Garros, su un totale di 160 veicoli.

Contestualmente alla firma di questo contratto di partnership, Renault lancia “GIVE ME 5”, il nuovo progetto di responsabilità sociale della Marca pensato per le nuove generazioni.

In un primo tempo, Renault intende favorire la diffusione del tennis nelle città, riqualificando i campi da gioco delle periferie con l’aiuto di artisti locali. Entro fine anno è prevista l’apertura di due campi.

Per contribuire a finanziare il progetto “GIVE ME 5”, Renault implementerà il “Let Challenge” durante il Torneo di Roland-Garros. Ogni volta che la palla di servizio colpirà il nastro della rete prima di cadere nel campo avversario, cosa che accade in media più di 2.000 volte nei quindici giorni del torneo, Renault donerà una somma di denaro per quest’iniziativa sociale. Diversi gruppi di bambini e adolescenti provenienti da ambienti disagiati, per dar loro la possibilità di vivere un’esperienza esclusiva ed assistere ad una giornata di torneo.



Nell’ambito di questa nuova collaborazione e per la prima volta nella storia di Roland-Garros, il logo Renault comparirà sulle reti dei principali cinque campi da gioco (Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen, Simonne-Mathieu e i campi n. 7 e n. 14), per tutta la durata del torneo, dalle qualifiche alle finali.

Per l’intero torneo, Renault disporrà di uno stand di 150 m² nei viali di Roland-Garros. Gli spettatori vi potranno scoprire la futura gamma Renault elettrica ed elettrificata, con Renault Megane E-Tech Electric, Renault 5 Prototype e Nuovo Renault Austral, il cui lancio in anteprima mondiale al grande pubblico avverrà proprio a Roland-Garros.

Per gli appassionati di mobilità e di tennis, Renault sta anche preparando una serie di esperienze che consentiranno a visitatori e fan di vivere nuove emozioni durante l’Open di Francia.



Renault Green Line: tutti coloro che vogliono recarsi al torneo in modo sostenibile potranno farlo grazie a Renault. La Società di car sharing ZITY by Mobilize darà ai clienti la possibilità di andare a Roland-Garros e parcheggiare vicino allo stadio in uno dei parcheggi ZITY. Ai nuovi clienti sarà proposta un’offerta speciale.

Renault The Originals Line: a partire dall’Atelier Renault, il flagship store della Marca sugli Champs-Elysées, gli appassionati di tennis avranno la possibilità di vivere un’esperienza unica, fuori dal tempo, salendo su un autobus RATP degli anni 1930 che li porterà direttamente allo stadio.

Renault Electro-Pop Line: in occasione dei 50 anni di Renault 5, la Marca ha convertito cinque modelli storici, retrofittati con motore 100% elettrico, che i fan e gli ospiti potranno usare per raggiungere lo stadio di Roland-Garros.