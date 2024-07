Renault raggiunge nuovi record: aumento del fatturato e ottimizzazione dei costi

Nel primo semestre del 2024, il Gruppo Renault ha segnato risultati record, confermando la propria capacità di adattamento e innovazione.

L'azienda ha raggiunto un fatturato di 26.958 milioni di euro, registrando un aumento dello 0,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A tassi di cambio costanti, la crescita è stata del 3,7%, evidenziando un notevole miglioramento nonostante le sfide valutarie.

Il CEO di Renault, Luca de Meo, ha sottolineato che questi risultati sono il frutto di un impegno costante nella riduzione dei costi e nella focalizzazione della politica commerciale sul valore. La gamma attuale di veicoli è considerata la migliore degli ultimi trent'anni, riflettendo una strategia che ha coniugato le tradizionali leve di miglioramento con un rinnovato spirito di innovazione.

Uno degli elementi chiave del successo di Renault è stato l'approccio orizzontale ed ecosistemico, accompagnato da una solida ottimizzazione della supply chain. Il programma "speed of lightness" ha ottimizzato i processi chiave, mentre l'integrazione dell'intelligenza artificiale a tutti i livelli ha permesso di migliorare l'efficienza e l'allocazione del capitale.

Nel dettaglio, il fatturato del Ramo Auto ha registrato 24.372 milioni di euro, con un calo dell'1,9% rispetto al primo semestre 2023. Tuttavia, a tassi di cambio costanti, si è osservata una crescita dell'1,2%. Questo risultato è dovuto a diversi fattori: un effetto prezzi positivo di 1,8 punti, un miglioramento del mix prodotto di 1,0 punti grazie ai nuovi lanci come Scenic, Rafale ed Espace, e un effetto volume negativo di 4,7 punti, principalmente dovuto alla riduzione degli stock nei concessionari.

Al 30 giugno 2024, gli stock complessivi di veicoli nuovi erano a livelli molto sani, con 500.000 unità, un calo di 69.000 unità rispetto all'anno precedente. La riduzione degli stock è stata parte integrante della strategia di Renault per mantenere l'equilibrio tra domanda e offerta, evitando eccessi che potrebbero compromettere la redditività.

Il margine operativo del Gruppo ha raggiunto un livello record dell'8,1% del fatturato, rispetto al 7,6% del primo semestre 2023. In particolare, il Ramo Auto ha registrato un margine operativo di 1.600 milioni di euro, rappresentando il 6,6% del fatturato, con un miglioramento di 0,4 punti rispetto all'anno precedente. Questo risultato è stato ottenuto grazie a un impatto positivo dei cambi per 93 milioni di euro e a una diminuzione dei costi di 262 milioni di euro, derivante principalmente da una gestione efficiente degli acquisti.

Le attività di ricerca e sviluppo (R&S) hanno contribuito positivamente per 153 milioni di euro, compensando l'aumento delle spese generali e amministrative. La strategia di Renault prevede un equilibrio tra innovazione e controllo dei costi, con l'obiettivo di migliorare i margini e offrire veicoli competitivi in termini di prezzo e qualità.

La cessione delle azioni Nissan ha avuto un impatto significativo sui risultati finanziari, con una perdita di capitale di 440 milioni di euro. Tuttavia, il deconsolidamento di Horse ha generato una plusvalenza di 286 milioni di euro, contribuendo a un risultato operativo di 1.898 milioni di euro, rispetto ai 2.096 milioni di euro del primo semestre 2023.

Il cash-flow del Ramo Auto ha raggiunto 2.972 milioni di euro, grazie anche ai dividendi di Mobilize Financial Services per 600 milioni di euro. Il free cash-flow si è attestato a 1.257 milioni di euro, nonostante una variazione negativa del fabbisogno di capitale circolante per -209 milioni di euro.

La posizione finanziaria netta del Ramo Auto è migliorata significativamente, raggiungendo 4.860 milioni di euro al 30 giugno 2024, rispetto ai 3.724 milioni di euro del 31 dicembre 2023. Questo aumento è stato favorito dal forte free cash-flow, dall'impatto positivo del deconsolidamento di Horse e dalla liquidità ottenuta dalla cessione delle azioni Nissan.

Renault continua a dimostrare una gestione efficiente delle risorse e un'attenzione costante all'innovazione. La riserva di liquidità a fine giugno 2024 si attesta a 17,6 miliardi di euro, confermando la solidità finanziaria del Gruppo. Le prospettive per il 2024 rimangono positive, con un margine operativo previsto di almeno il 7,5% e un free cash-flow di almeno 2,5 miliardi di euro.

I risultati del primo semestre 2024 testimoniano la capacità di Renault di adattarsi e innovare in un mercato automobilistico in continua evoluzione. La combinazione di strategie innovative, riduzione dei costi e una solida gestione delle risorse ha permesso al Gruppo di raggiungere nuovi record e di prepararsi a future sfide con una base solida e una visione chiara per il futuro.