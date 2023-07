Renault rinnova il SUV Coupè Arkana

Renault accende i riflettori sul Nuovo Arkana un suv dal design originale che unisce fluidità e robustezza, comprende la nuova identità della Marca per cavalcare ancora di più la “nouvelle vague”.

Presenta il logo Renault “Nouvel’R” integrato nella calandra, al centro della fascia Nero Lucido che collega i fari. Il tutto forma una superficie piatta e liscia, per una maggiore eleganza.

Il design del logo “Nouvel’R” funge da base per il nuovo tema della griglia della calandra, basato sulla ripetizione delle losanghe in modo destrutturato, riprendendo la losanga centrale. Le linee laterali delle singole losanghe risaltano visivamente, grazie ad un effetto 3D che le scolpisce, conferendo al tutto una certa profondità. In funzione delle versioni (Evolution, Techno, Esprit Alpine), le righe sono color Nero, Cromo Satinato o Cromo Nero, per una più accurata e decisa distintività tra le versioni. Inoltre, l’orientamento verticale della decorazione della griglia della calandra è più coerente con quella situata nella parte inferiore del paraurti.