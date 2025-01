Renault rivoluziona gli interni della Nuova Twingo E-Tech Electric Prototype

Renault ha scelto il prestigioso Salone dell’Auto di Bruxelles per presentare in anteprima il design interno della sua nuova showcar, la Twingo E-Tech Electric Prototype.

Questo prototipo anticipa la prossima generazione di Twingo, prevista sul mercato nel 2026, mantenendo lo spirito di praticità e creatività che ha reso iconica la prima versione del modello.

Interni moderni e funzionali: la plancia cilindrica che sorprende

La plancia della Twingo E-Tech Electric Prototype è una delle caratteristiche che cattura immediatamente l’attenzione. Sospesa e cilindrica, offre un equilibrio perfetto tra estetica e funzionalità. Il driver display digitale da 7 pollici e lo schermo multimediale centrale da 10,1 pollici garantiscono un'esperienza tecnologica all’avanguardia, arricchita da una grafica fresca e dinamica.

Un dettaglio che richiama la prima generazione della Twingo è il pulsante rosso delle luci di emergenza, incastonato in una bolla translucida, che aggiunge un tocco di nostalgia per gli appassionati del marchio.

Spazi intelligenti per la vita quotidiana

Twingo E-Tech Electric Prototype è progettata per semplificare la vita di chi la guida ogni giorno. I vani portaoggetti sono facilmente accessibili, come l'area sotto la plancia o lo spazio tra i due sedili anteriori, ideale per riporre una borsa o oggetti di uso quotidiano. Anche il passeggero può sfruttare l'apertura piatta sotto il cilindro trasversale per tenere a portata di mano libri, telefoni o occhiali da sole.

Materiali inediti e sostenibili: il pavimento in sughero colorato

Renault ha deciso di osare con materiali innovativi. Il pavimento della Twingo E-Tech Electric Prototype è realizzato in sughero colorato, una scelta che unisce sostenibilità e resistenza. Questo materiale non solo conferisce un aspetto originale agli interni, ma rappresenta anche l’impegno di Renault verso soluzioni ecologiche e innovative.

Le sellerie, ispirate ai motivi colorati della prima generazione, riprendono le tonalità della carrozzeria esterna e arricchiscono ulteriormente l’abitacolo.

Modularità e comfort: un DNA inconfondibile

Uno degli elementi distintivi di Twingo è sempre stata la modularità. La panchetta posteriore della Twingo E-Tech Electric Prototype si può scorrere e piegare in due parti (50/50), offrendo massima flessibilità per adattare lo spazio interno alle esigenze dei passeggeri. Che si tratti di ampliare il bagagliaio o di creare più spazio per le gambe, tutto è pensato per garantire un utilizzo intuitivo.

Il generoso tetto panoramico arrotondato inonda l’abitacolo di luce naturale, accentuando la sensazione di spazio e comfort.

Dettagli creativi per un'esperienza di bordo unica

Ogni dettaglio degli interni della Twingo E-Tech Electric Prototype è stato studiato per offrire un’esperienza piacevole e ingegnosa. Il poggiatesta anteriore, ad esempio, è dotato di un’area magnetizzata che permette al passeggero posteriore di fissare il cellulare. Inoltre, una cinghia elastica funge da tasca per tenere a portata di mano una bottiglia d’acqua.

Un tocco urbano è dato dalla rotella per regolare lo schienale dei sedili, ispirata alle ruote degli skateboard, che richiama lo stile dinamico della città.

Tradizione e innovazione: lo spirito Twingo rivive

La Twingo E-Tech Electric Prototype mantiene lo spirito giocoso e pratico della prima generazione, reinterpretandolo in chiave moderna. Le linee smussate, i fari LED espressivi e la firma Twingo al centro del portellone posteriore sono dettagli che rendono questa city car immediatamente riconoscibile.

Presentata per la prima volta al Salone dell’Auto di Parigi, questa showcar è un omaggio alla storia trentennale di Twingo e un’anticipazione della mobilità urbana del futuro.

Design esterno ottimizzato: continui perfezionamenti

Dopo il debutto a Parigi, Renault ha apportato alcune modifiche estetiche e funzionali alla showcar. Tra le novità, spiccano la presa d'aria integrata nella parte inferiore del frontale e le modifiche ai paraurti posteriori, ora decorati con motivi a nido d'ape realizzati tramite stampa 3D.

Le maniglie delle porte anteriori hanno perso il bordo luminoso, mentre un nuovo finestrino è stato aggiunto vicino al retrovisore per migliorare la visibilità.

Twingo E-Tech Electric: la city car del futuro

Progettata sulla piattaforma AmpR Small e sviluppata in soli due anni dal team di Ampere, la Twingo E-Tech Electric Prototype punta a diventare una delle opzioni più accessibili nel panorama delle auto elettriche, con un prezzo d’ingresso inferiore ai 20.000 euro. Prodotta interamente in Europa, questa city car si propone come un veicolo urbano senza compromessi, affiancandosi agli altri modelli della gamma E-Tech Electric di Renault: la Renault 5, la Renault 4, la Megane e la Scenic.

Con la Twingo E-Tech Electric Prototype, Renault conferma il suo impegno nel rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti, mantenendo sempre un occhio di riguardo per il design, la funzionalità e la sostenibilità.