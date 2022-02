Renault supera gli obiettivi che si era prefissato per il 2021

Nonostante le scorie di una pandemia non ancora smaltite e le tensioni internazionali che, in generale, hanno messo in discussione la regolarità degli approvvigionamenti e il prezzo delle materie prime

Il Gruppo Renault nel 2021 ha superato ampiamente gli obiettivi che si era prefissato. Con un margine operativo pari a 1,7 miliardi, in crescita del 3,6%, addirittura superiore a quello previsto per il 2023 e un piano di riduzione dei costi fissi realizzato con un anno d’anticipo, la casa francese non può che guardare con ottimismo alla sua strategia di lungo termine chiamata Renaulution.

Risultati supportati anche dai primi dati relativi all’anno in corso, con un margine operativo superiore al 4% e con un portafoglio ordini in Europa ad oltre tre mesi di vendite, sostenuto soprattutto da Renault E-TECH, Arkana, dai veicoli commerciali, da Dacia Sandero e Dacia Spring Electric. Il fatturato del Gruppo nel 2021 ammonta a 46,2 miliardi di euro, +6,3% rispetto al 2020 ed è stato ottenuto soprattutto grazie alla performance delle vendite E-TECH , che rappresentano circa un terzo delle immatricolazioni delle autovetture della Marca Renault in Europa.

“Il Gruppo Renault ha ampiamente superato gli obiettivi finanziari del 2021, nonostante l’impatto della carenza dei semiconduttori e l’aumento del prezzo delle materie prime. Ciò riflette il ritmo sostenuto con cui vengono portate avanti le profonde trasformazioni del Gruppo, iniziate nell’ambito della Renaulution. Grazie al costante impegno dei team e capitalizzando sull’Alleanza, stiamo accelerando il conseguimento dei nostri obiettivi strategici, per posizionare il Gruppo come un attore di riferimento competitivo, tecnologico e responsabile” ha dichiarato Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault. Il Gruppo Renault conferma la sua ambizione nel settore dei veicoli elettrici con l’obiettivo di rendere la Marca Renault al 100% elettrica in Europa nel 2030. A tal fine, sta studiando l’opportunità di riunire le sue attività e tecnologie 100% elettriche in un’entità ad hoc in Francia per accelerarne la crescita. Il Gruppo Renault sta anche verificando l’opportunità di riunire in un’entità ad hoc le sue attività e tecnologie relative alle trasmissioni e ai motori termici e ibridi con sede al di fuori della Francia, per rafforzare il potenziale delle tecnologie e del know-how del Gruppo Renault. Il Gruppo Renault presenterà, nell’ambito di un Capital Market Day nell’autunno del 2022, un aggiornamento della sua strategia, grazie a cui si posiziona come un attore di riferimento competitivo, tecnologico e responsabile.