Renault svela i segreti della futura R5 Electric

Un esclusivo stabilimento in miniatura, segreto e high-tech

Cosa si cela in questo grande edificio nascosto nel cuore del Technocentre di Renault nella regione parigina? Il Centro Produzione Prototipi, dove i cellulari sono vietati, è talmente riservato che persino i dipendenti Renault possono accedervi solo se dotati di opportuna autorizzazione.Creato 25 anni fa, il Centro Produzione Prototipi è uno strumento unico. Renault è uno dei pochi costruttori ad essersi dotato di uno stabilimento dedicato con mezzi e processi di assemblaggio rappresentativi delle linee di produzione delle sue fabbriche di veicoli. L’obiettivo del Centro, che riproduce il processo di produzione, è realizzare prototipi fedeli ai futuri modelli di serie per convalidare il processo di assemblaggio industriale. Il ritmo di produzione si adatta chiaramente alle fasi di sviluppo.

Assemblaggio delle primissime Renault 5 Electric

Prima di passare alla produzione dei modelli di serie presso la Manufacture de Douai, nel nord della Francia, le prime Renault 5 Electric sono realizzate nel Centro Produzione Prototipi.Ė infatti in questo Centro che vengono elaborati tutti i prototipi dei futuri modelli di serie Renault. Tutto inizia con i muletti che sono tecnicamente rappresentativi del futuro modello di serie. Prodotti da Ottobre 2021, i muletti della futura Renault 5 Electric, che presentano la silhouette di Clio, sono stati testati in Lapponia, soprattutto nell’ambito dello sviluppo e dei collaudi della nuova piattaforma 100% elettrica CMF-B EV. Ora sono prodotti i prototipi cosiddetti “vehicle check” che rispecchiano fedelmente il futuro modello di serie in termini di design. Questi veicoli mascherati percorrono poi, in lungo e in largo, le strade europee per mettere a punto gli ultimi dettagli.