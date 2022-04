Renault Tech cambia nome e diventa Qstomize

Renault Tech diventa Qstomize per incarnare una nuova era. Un nome più internazionale, che consentirà all’entità di svilupparsi oltre il suo attuale perimetro geografico.

Un nome che rimanda maggiormente al suo core business e competenze, ovvero personalizzazione e allestimenti, essendosi ispirato direttamente al termine inglese customisation. Questo nome le consente di ampliare il suo campo d’azione a tutte le Marche del Gruppo Renault, dell’Alleanza e dei suoi partner, andando anche oltre il Gruppo.

Qstomize progetta, produce e commercializza allestimenti di veicoli e propone servizi associati in risposta alle esigenze dei clienti privati e professionali, nel rispetto degli standard di qualità del Gruppo.

Qstomize interviene in quattro segmenti: Veicoli privati, con attività di spicco come i van, veicoli per le autoscuole e le serie limitate; Veicoli commerciali con allestimenti importanti come cassoni ribaltabili, veicoli a doppia cabina e montaggio di allestimenti professionali; Flotte aziendali, con risposte specifiche ai capitolati dei clienti; Trasporto di persone a mobilità ridotta (TPMR), la sua attività storica, per una mobilità accessibile a tutti.

Qstomize arricchirà il suo catalogo di prodotti con allestimenti più complessi e a maggior valore aggiunto. Qstomize interverrà dai propri reparti di produzione, situati direttamente negli stabilimenti Renault, in modo da ridurre i tempi di consegna del veicolo al cliente, ma anche i costi di trasporto e l’impatto ambientale. Sarà così, ad esempio, per lo sviluppo di una versione pianale cabinato per Kangoo e di veicoli officine mobili.

Questi allestimenti, conformi agli standard di qualità del Gruppo Renault, saranno a breve completati da altre versioni che arricchiranno ulteriormente il catalogo dei prodotti. I clienti potranno ordinare gli allestimenti desiderati presso le reti di vendita delle Marche del Gruppo Renault, offrendo così ai clienti una customer experience completa, in un punto vendita unico.

L’obiettivo ambizioso di Qstomize è quello di produrre 30.000 veicoli con allestimenti complessi all’anno entro il 2025, rispetto agli attuali 15.000 all’anno.

Ora operativa con 12 officine dislocate presso gli stabilimenti Renault (in Francia, Spagna, Slovenia, Turchia, Marocco e Romania), Qstomize diffonderà le sue competenze e professionalità insediandosi nei centri logistici di importazione dei Paesi ad alto potenziale, dove svilupperà kit di allestimento pronti al montaggio prima di consegnare i veicoli ai concessionari. Questo sviluppo internazionale permetterà di effettuare allestimenti nei Paesi, offrendo ai clienti una risposta adatta alle specificità locali, potendo contare sugli standard di qualità del Gruppo Renault. Entro il 2025, Qstomize si insedierà in altri sette Paesi per rispondere alla domanda di allestimenti locali.

«È un giorno importante perché il nuovo nome, Qstomize, segna una svolta per la Direzione Post-Vendita del Gruppo Renault. Ampliando il nostro perimetro geografico e la nostra offerta di servizi ad allestimenti più complessi, miglioreremo ulteriormente il nostro contributo alla performance del Gruppo, rispondendo sempre meglio alla soddisfazione dei nostri clienti», ha dichiarato Hakan Dogu, SVP Post-Vendite Mondo del Gruppo Renault.