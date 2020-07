Roads of Italy 2020, Mercedes torna a riscoprire le bellezze italiane

Lo scorso 22 luglio ad Asiago, si sono riaccesi i motori del Roads of Italia, il summer tour della Stella che fino al 12 settembre toccherà numerose località turistiche del Belpaese, portando il proprio messaggio di ripartenza, sulle strade d’Italia. Un lungo roadshow che vedrà protagoniste le principali novità della gamma Mercedes, attraverso suggestivi itinerari che dai tornanti di montagna attraverseranno la città, per arrivare fino al mare. Roads of Italy sarà l’occasione per esplorare panorami mozzafiato e incantevoli località storiche a bordo di Classe A plug-in hybrid, Classe A Sedan plug-in hybrid, CLA Shooting Brake, Classe B, GLA e GLB, la gamma di maggior successo della Stella, rinnovata anche all’insegna delle nuove motorizzazioni plug-in EQ POWER, che permettono di percorrere fino a 70 chilometri completamente in elettrico. Una nuova dimensione della mobilità che raggiunge la sua massima espressione a bordo di EQC, la prima Mercedes 100% del marchio EQ, ospite d’onore del tour insieme allo Showroom Online della Stella. In alcune, selezionate tappe di Roads of Italy sarà, infatti, possibile scoprire funzionalità e vantaggi dell’innovativo digital store di Mercedes-Benz, che unisce reale e virtuale, rendendo il contatto tra cliente e Concessionario più facile, diretto e immediato.

Con Roads of Italy ritorna nelle più suggestive località italiane la passione e l’entusiasmo di cui si fa ambasciatrice la rinnovata gamma Mercedes, con le ‘Stelle’ più amate dagli italiani. Protagonista del tour sarà, infatti, la famiglia delle compatte al gran completo: dalla Classe A all’inedito GLB, passando per il nuovo GLA, una delle novità più attese del 2020. Durante le tappe del tour, gli appassionati di nuove tecnologie potranno provare le nuove motorizzazioni plug-in EQ POWER, e salire a bordo di EQC, la prima Mercedes 100% del marchio EQ. Ma sarà anche l’occasione per scoprire come Mercedes-Benz sta rivoluzionando la rete di vendita, introducendo nuovi strumenti digitali come l’innovativo Showroom Online.

“Roads of Italy rappresenta alla perfezione gli elementi della nostra ripartenza: il forte legame che ci unisce al territorio, il desiderio di tornare ad incontrare gli appassionati del nostro Marchio, le novità di prodotto e la forte accelerazione digitale che ha caratterizzato questi ultimi mesi”, ha dichiarato Maurizio Zaccaria, Direttore Customer Journey & Digital Solutions di Mercedes-Benz Italia. “Per questo abbiamo voluto che tra i protagonisti di alcune tappe del roadshow ci fosse anche il nostro Showroom Online, un canale importante che nel periodo del lockdown ha visto una crescita esponenziale dei contatti e rappresenta un ponte digitale che unisce reale e virtuale, garantendo nuove opportunità di business, attraverso una vetrina privilegiata su tutte le vetture disponibili in pronta consegna all’interno della rete di Concessionarie sul territorio.”

Roads of Italy ci accompagnerà fino al 12 settembre con ben 18 tappe e tantissime opportunità, per appassionati e semplici curiosi, di scoprire le ultime novità della Stella.

Le tappe di Roads of Italy

22-28 luglio - Asiago (VI)

28-31 luglio - Marina di Loano (SV)

31 luglio - 3 agosto - Porto di Lavagna (GE)

31 luglio - 9 agosto – Ponte di Legno (BS)

3-6 agosto - Marina Cala de Medici (LI)

6-9 agosto - Marina di Nettuno (Roma)

10-13 agosto – Molo Brin - Olbia (SS)

13-16 agosto – Marina di Sant’Elmo - Alghero (SS)*

13-19 agosto – Bari (BA)

16-19 agosto – Cagliari (CA)

20-23 agosto – Palermo Mondello (PA)

23-26 agosto - Marina di Riposto (CT)

23-31 agosto – Forte dei Marmi (LU)*

26-29 agosto – Capo d'Orlando (ME)

29 agosto - 1 settembre – Porto di Tropea (VV)

1 - 4 settembre - Marina Dorica (AN)

4 - 7 settembre – La Marinara (RA)

4-12 settembre – Pescara (PE)

*Da confermare