Sara Assicurazioni e Ayvens: partnership per il noleggio auto a lungo termine

Sara Assicurazioni, brand storico e Compagnia ufficiale dell’Automobile Club d’Italia, ha avviato una collaborazione strategica con Ayvens, marchio commerciale di ALD Automotive e LeasePlan, per proporre un innovativo servizio di Noleggio a Lungo Termine (NLT).

Questa partnership segna un importante passo per Sara, che con la controllata Sara Services amplia la propria offerta oltre il settore assicurativo, puntando a un modello di mobilità integrata per privati e professionisti.

Il progetto, lanciato sotto il marchio Sara Mobility, consente ai clienti di selezionate agenzie Sara di accedere a una gamma di veicoli disponibili con la formula del noleggio a lungo termine, che include anche la polizza auto Sara Assicurazioni nel canone. Questo approccio all-inclusive, caratterizzato da un costo fisso mensile, offre al cliente una soluzione completa per la mobilità, senza spese impreviste. Durante la fase pilota, Sara Assicurazioni valuterà il feedback dei clienti per migliorare e ottimizzare i servizi prima di estenderli ad altre agenzie entro il 2025.

Ayvens, leader nelle soluzioni di mobilità, è in prima linea nel garantire flessibilità e alta qualità nel settore del NLT. La formula del noleggio consente infatti di scegliere tra un ampio assortimento di veicoli, inclusi modelli elettrici, con durata del contratto e chilometraggio variabili in base alle necessità del cliente. I vantaggi del NLT, tra cui l’assenza di sorprese nei costi e la gestione semplificata dei servizi, hanno reso questa formula molto richiesta, anche in risposta alle sfide recenti del mercato automobilistico. Nei primi sei mesi del 2024, la flotta del NLT in Italia ha raggiunto quasi 1,3 milioni di unità, con un aumento del 5% rispetto a fine 2023. La domanda è in crescita tra le aziende e, sempre più, anche tra i privati.

Secondo ANIASA, l’Associazione nazionale del settore, l’interesse per il NLT è aumentato anche tra i privati, che rappresentano una nuova fascia di clienti per questo segmento. I dati confermano una tendenza verso la mobilità a lungo termine, ideale per chi cerca soluzioni flessibili e convenienti, senza dover acquistare direttamente il veicolo.

Alberto Tosti, Direttore Generale di Sara Assicurazioni, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti di questo accordo che unisce l’expertise di Ayvens con quella del Gruppo Sara. Questo traguardo rappresenta un’ulteriore espansione della nostra visione di mobilità come ecosistema integrato, a valore aggiunto per i nostri clienti.”

Anche Antonio Stanisci, Commercial Director di Ayvens Italia, ha sottolineato l’importanza della partnership: “La collaborazione con Sara Assicurazioni dimostra come le nostre soluzioni di mobilità siano sempre più vicine alle esigenze dei clienti. Con Sara, vogliamo offrire un NLT che permetta a privati e aziende di accedere a veicoli nuovi, con tutti i vantaggi del noleggio Ayvens.”

Con questa partnership, Sara Assicurazioni e Ayvens guardano al futuro della mobilità con un approccio che unisce tecnologia, sostenibilità e flessibilità, aprendo nuove strade per il settore assicurativo e della mobilità in Italia.