SEAT MÓ debutta all’EICMA 2021

Sta per prendere il via la 78° edizione di EICMA e la manifestazione del 2021 avrà una grande protagonista: la mobilità elettrica su due ruote.

Secondo i dati ANCMA, nel comparto dei ciclomotori e motocicli ha fatto registrare un incremento delle vendite del 140% nei primi dieci mesi dell’anno. Un’occasione unica anche per SEAT MÓ, la nuova unità di business con cui il marchio spagnolo intende rispondere alle nuove necessità delle città in termini di mobilità, per avvicinare il pubblico italiano e internazionale che visiterà ei prossimi giorni il Salone delle due ruote.

E poiché la consapevolezza ambientale è ormai un argomento assai dibattuto e il pubblico è sempre più cosciente del proprio impatto sul mondo, SEAT MÓ ha voluto essere presente e permettere ai visitatori di conoscere le proposte del marchio per viaggiare a zero emissioni in ambito metropolitano.

Il 2021 è stato per SEAT l’anno del consolidamento della propria scommessa sulla mobilità urbana, contribuendo a disegnare e sviluppare la città del futuro all’insegna della sostenibilità grazie a SEAT MÓ e alle diverse soluzioni di mobilità che tengano conto anche delle esigenze dei più giovani, con nuove proposte ad hoc per viaggiare in modo sostenibile, migliorando così la qualità dell’aria nelle congestionate aree urbane.

È con questo obiettivo Seat ha cercato in Italia un partner di prestigio come Dueruote, per poter mostrare i propri prodotti e servizi 100% elettrici, puliti dal punto di vista dell’inquinamento acustico, performanti e accessibili. SEAT MÓ 125, lo scooter elettrico tecnologicamente avanzato con performance di classe superiore, che permette un’autonomia di 137 km che si ricarica con meno di 2€, e SEAT MÓ 65, il monopattino elettrico smart di seconda generazione che garantisce un’autonomia di 65 km per gli spostamenti in città.

A partire da martedì 23 e fino a domenica 28 novembre, saranno 2 i modelli SEAT MÓ che verranno quindi esposti nella Hall56, Padiglione 18. Inoltre, nell’area dedicata ai test ride, il pubblico avrà la possibilità anche di provare e scoprire le doti e le caratteristiche anche dinamiche dello scooter elettrico SEAT MÓ 125.

SEAT MÓ 125 rappresenta un’offerta nuova di mobilità elettrica sul mercato, contribuendo all’evoluzione degli ambienti urbani ed extraurbani. In un mondo caratterizzato dal caos, SEAT MÓ 125 spicca con le sue linee grintose, la tecnologia di illuminazione integrata 100% LED e il display digitale a lettura intuitiva. Il motore elettrico da 7 kW (picco di potenza da 9 kW) che porta lo scooter a raggiungere una velocità massima di 95 km/h, abbinato a una batteria in grado di garantire un’autonomia fino 137 km, è la soluzione perfetta e versatile per il mondo moderno.

La gamma di accessori di SEAT MÓ 125 accrescono ulteriormente la praticità, il comfort e la sicurezza. dello scooter 100% elettrico. Tra questi spiccano il parabrezza più alto, la coperta per le gambe e la luce intelligente, tutte dotazioni che rendono il viaggio a bordo di SEAT MÓ 125 piacevole e sicuro. SEAT MÓ 125 è già in vendita in Italia con un prezzo di listino di 6.750 Euro, grazie agli incentivi statali, disponibile con uno sconto del 40% in caso di rottamazione, e con la possibilità di fruire di una formula di finanziamento TAN 0,99% a 99 Euro al mese per 48 mesi senza dover versare nessun anticipo.

*Costo stimato per un ciclo di ricarica completo della batteria con potenza pari a 5,6 kWh: 1,66€ (secondo tariffazione ARERA 4° trimestre 2021 per utenza domestica tipo pari a 0,297 € / kWh)