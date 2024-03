SHEdrivesalambo: donne al volante della Urus S

In un'epoca in cui il concetto di guida e lussu è in continua evoluzione, la Lamborghini ha preso l'iniziativa di ridefinire entrambi attraverso un evento esclusivo che ha attraversato gli scenari mozzafiato degli Emirati Arabi Uniti.

Il progetto #SHEdrivesalambo, originariamente lanciato in America nel 2023, ha raggiunto il Medio Oriente, celebrando l'empowerment femminile al volante della Lamborghini Urus S, il Super SUV che ha conquistato il cuore di molte donne nella regione.

Il viaggio, iniziato dalla vibrante città di Dubai e conclusosi nella tranquilla bellezza di Ras Al Khaimah, ha offerto alle partecipanti un'esperienza indimenticabile, mescolando l'adrenalina della guida su strada con l'esclusività di un evento tutto al femminile. Oltre 400 chilometri di percorso hanno permesso alle ospiti di sperimentare la potenza e l'eleganza della Urus S, attraversando la vetta più alta degli Emirati e avventurandosi nel deserto di Al Wadi, dove hanno potuto godere di una cena tradizionale araba sotto le stelle.

Il raduno di due giorni non si è limitato a offrire solo un'esperienza di guida; è stata anche un'occasione per approfondire la conoscenza del marchio Lamborghini. Un workshop iniziale ha messo in luce i principi innovativi e la volontà di rompere gli stereotipi che caratterizzano l'azienda, evidenziando come Lamborghini stia affrontando l'evoluzione del settore automobilistico e guardando al futuro con occhi nuovi. Un focus particolare è stato posto sulle infinite possibilità di personalizzazione offerte dal programma Ad Personam, permettendo di esplorare la creatività e l'unicità che il marchio rende possibili.

La Urus S si è rivelata l'ideale compagna di viaggio per questa avventura, con il suo motore V8 biturbo che eroga 666 CV, garantendo prestazioni eccezionali senza sacrificare il lusso e la versatilità che ci si aspetta da un Super SUV di questo calibro. L'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi e la velocità massima di 305 km/h sottolineano la potenza sottostante, mentre le raffinate modifiche al design accentuano il carattere sportivo e al contempo lussuoso della vettura.

Il progetto #SHEdrivesalambo rappresenta un importante passo avanti nella missione di Automobili Lamborghini di promuovere valori di diversità, equità e inclusione. L'evento del Medio Oriente è stato un chiaro messaggio di come il marchio desideri elevarsi oltre gli stereotipi comuni, coinvolgendo un pubblico femminile in un'esperienza che è stata tanto entusiasmante quanto ispiratrice.

Paolo Sartori, Regional Head di Automobili Lamborghini per il Medio Oriente e l'Africa, ha espresso la sua soddisfazione per il successo dell'evento, sottolineando come sia stato "fantastico accogliere gli ospiti del Medio Oriente per questo evento esclusivo, dando loro l'opportunità di guidare la Urus S e di approfondire la conoscenza di Lamborghini". Questo viaggio non solo ha messo in evidenza la bellezza e la potenza della Urus S, ma ha anche trasmesso un messaggio potente sull'importanza dell'inclusività e della rottura degli stereotipi nel mondo dell'automotive.