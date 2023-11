Sixt continua a crescere con fatturato record a +13%

Prosegue il suo percorso di crescita nei mesi estivi, tanto da aver generato per la prima volta in un solo trimestre un fatturato superiore a 1 miliardo di euro.

Con 1,13 miliardi di euro (+13,2% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente), Sixt ha raggiunto un fatturato record anche nel terzo trimestre, come nei primi due trimestri del 2023. Il fornitore di servizi di mobilità premium ha beneficiato dell'elevata domanda di viaggi durante la principale stagione festiva e di una flotta record di 189.000 veicoli a noleggio in media, esclusi i franchising (3° trimestre 2022: 149.300 veicoli). Il fatturato è stato ben superiore rispetto ai livelli record del 2019.L'utile consolidato al lordo delle imposte (EBT) è stato di 246,9 milioni di euro nel terzo trimestre.

Pur essendo inferiore a quello dello stesso trimestre dello scorso anno, particolarmente elevato, (283,1 milioni di euro), ancora caratterizzato da una generale carenza di veicoli per l’approvvigionamento della flotta, è stato anche significativamente (+68,5%) superiore al dato del terzo trimestre dell'anno record 2019 pre-Covid (146,6 milioni di euro). Per quanto riguarda il margine EBT, SIXT ha chiuso il terzo trimestre al 21,9%, un valore nettamente superiore all'obiettivo generale del 10% e al margine del terzo trimestre del 2019 (18,8%). Questo dato è particolarmente degno di nota perché molti investimenti strategici e, soprattutto, effetti esogeni hanno avuto un impatto sul risultato. SIXT ha continuato il percorso strategico di costanti investimenti nella qualità del servizio, aumentando il personale, in particolare nelle filiali (spese totali per il personale +9,8% rispetto al T3 2022; +46,0% rispetto al T3 2019). Maggiori investimenti anche nell'espansione del proprio marchio, attraverso un'ampia campagna di marketing e nell'area della tecnologia e delle relative offerte per i clienti (spese totali per la tecnologia costanti rispetto al T3 2022; +82,6% rispetto al T3 2019). L'azienda ha inoltre recentemente annunciato nuove partnership continuando la sua espansione in tutti i segmenti. SIXT, per esempio, ha stretto una partnership con le rinomate squadre di basket statunitensi Los Angeles Lakers e Chicago Bulls per espandere ulteriormente la presenza del proprio brand nel mercato strategico in crescita degli Stati Uniti. Anche i fattori macroeconomici e politici hanno avuto un impatto sugli utili: in particolare, durante i mesi estivi, l'aumento globale dei tassi d'interesse ha comportato un significativo aumento degli interessi passivi (+24,5 milioni di euro nel T3 2023 rispetto al T3 2022: +266%).

Anche i significativi cambiamenti delle condizioni di mercato per i veicoli elettrici negli ultimi mesi hanno avuto un impatto negativo sugli utili. I valori residui dei veicoli elettrici puri (BEV) sono in genere ancora molto più bassi di quelli dei veicoli a combustione e negli ultimi mesi hanno subito una pressione ancora maggiore a causa delle campagne di sconto di diversi produttori. Allo stesso tempo, i prezzi di listino sono ancora notevolmente più alti rispetto ai veicoli a combustione e le riparazioni sono relativamente più costose. Unitamente al livello più elevato dei tassi di interesse, ciò comporta costi di proprietà significativamente più elevati per la flotta di veicoli elettrici a batteria di SIXT, in graduale espansione (quasi il 6% di veicoli elettrici puri nella flotta delle corporate countries di SIXT nel terzo trimestre del 2023).In generale, si può anche affermare che la domanda di mobilità elettrica è ancora nettamente inferiore al livello dei motori a combustione - e questo è evidente anche per SIXT. Kai Andrejewski, Direttore finanziario di Sixt ha detto: “Siamo molto soddisfatti del nostro fatturato record nel terzo trimestre e della nostra performance aziendale complessiva.

Questo è ancora più evidente in rapporto al contesto macroeconomico e politico del mercato. Siamo anche sulla buona strada per l'intero anno fiscale. Oltre ai continui ed elevati investimenti per la crescita e all'aumento dei tassi d'interesse, anche l'aumento della base dei costi per l'elettro mobilità ha avuto un impatto sui nostri utili”. Come annunciato, negli ultimi mesi SIXT ha attuato misure per aumentare ulteriormente l'efficienza interna.Allo stesso tempo, SIXT ha migliorato ulteriormente la sostenibilità per l'espansione futura. A settembre e ottobre, il fornitore di mobilità ha emesso ulteriori prestiti obbligazionari per un totale di 314 milioni di euro a condizioni interessanti nell'ambito di private placements. I prestiti servono a finanziare la crescita e il rimborso anticipato dei debiti con scadenza 2024, che in questo modo sono già stati ridotti di un importo a due cifre. SIXT rimane quindi fedele alla sua strategia di finanziamento conservativa e avversa al rischio e, allo stesso tempo, aumenta ulteriormente la sua solidità nell'attuale contesto teso del mercato dei capitali.