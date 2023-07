Smart #1 debutta nelle più esclusive spiagge italiane.

Smart accende l’estate con un tour che toccherà le principali località balneari italiane.

L’#1 summer recharge tour permetterà di scoprire in modo inedito e coinvolgente il primo prodotto della nuova generazione smart, l’#1. Un nuovo concept di mobilità che reinterpreta quella rivoluzionaria formula di successo che da sempre contraddistingue il brand e la ripropone in un formato più grande, sportivo, ma sempre smart.

“I fan di smart hanno oggi l’opportunità di estendere quei valori che hanno decretato il successo della fortwo ad una dimensione che si allarga a tutta la famiglia, pur mantenendo le caratteristiche ‘smart’ del concept originario”, ha dichiarato Micaela Seganti, Responsabile Marketing di smart Italia srl. “Per questo motivo, abbiamo scelto di portare la ‘smartona’, come è già stata affettuosamente soprannominata l’#1 dagli smartisti italiani, nelle principali località di villeggiatura italiane, con un format che interpreta alla perfezione il carattere e lo stile del primo modello della nuova generazione smart.”

#1 summer recharge tour

L‘#1 summer recharge tour porta nelle più esclusive località estive d’Italia, dalla Liguria alla Sicilia, dalla Puglia alla Toscana, una flotta di smart #1 per offrire ai fan del marchio più innovativo del mercato l’opportunità di vivere esperienze immersive, ben oltre il semplice test drive. Il leitmotiv del roadshow è, infatti, l’invito a ‘ricaricarsi’ negli ‘eco space’ smart: oasi di relax dove sarà possibile partecipare ad una sessione di meditazione immersiva prima di salire a bordo di #1 per un test drive e recuperare le energie con i ‘bio drink’ offerti da smart. Gli ospiti potranno, inoltre, usufruire di diversi servizi, tra cui car cleaning e courtesy car.

smart #1, il primo ‘smart utility vehicle’, è disponibile in tre allestimenti: Pro +, Premium e BRABUS, ha una autonomia fino a 440 km WLTP, ricarica ultrarapida fino a 150 kW in DC e fast 22 kW in AC, chiave digitale un grande touchpad da 12,8’ di serie su tutte le versioni.

Le tappe dell’#1 summer recharge tour