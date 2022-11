SPOTICAR lancia nuovi servizi dedicati al cliente

È adesso disponibile il servizio di Prenotazione Online che permette di prenotare, direttamente dal proprio computer o smartphone auto usate elettriche, ibride, benzina e diesel.

La prenotazione online riduce le distanze tra i clienti e i concessionari della rete SPOTICAR e permette un accesso alle offerte dei veicoli second hand senza limiti di orario, in abbinamento a una maggiore velocità del processo. Se questa è una nuova esperienza di acquisto, resta invariato il servizio: sicuro, personalizzato e garantito dai professionisti SPOTICAR.

Bastano solo pochi semplici passaggi per prenotare la vettura desiderata:

Collegarsi al sito www.spoticar.it

Selezionare la vettura che risponde al meglio alle proprie necessità

Cliccare sul pulsante PRENOTA e inserire i dati personali richiesti

Attendere la risposta sulla disponibilità del veicolo selezionato

Bloccare il veicolo attraverso la pre-autorizzazione con la carta di credito (importo che non sarà mai addebitato su carta) per essere ricontattati dal Concessionario e fissare un appuntamento in show room.

Inoltre, è disponibile il nuovo servizio di consegna a domicilio: l’auto second hand bussa alla porta di casa. Sarà necessario indicare data, ora e luogo e un driver professionista guiderà in completa sicurezza l’auto fino a destinazione, e, in fase di consegna, spiegherà tutto quello che c’è da sapere, esattamente come accadrebbe in concessionaria.

E se si cambia idea, si ha fino a 10 giorni e 1000 km percorsi per chiedere il rimborso. Il servizio è attualmente disponibile in tutta Italia isole escluse.

Per chi preferisce un’esperienza di acquisto più tradizionale, la vasta rete di concessionari SPOTICAR offre un servizio di consulenza personalizzata che garantisce un acquisto sicuro e una serie di servizi esclusivi e personalizzati.