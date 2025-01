Starkle®: il materiale innovativo che rende Dacia ancora più sostenibile

Dacia continua a distinguersi nel panorama automobilistico con l’introduzione di Starkle®, un materiale composito innovativo che alza l’asticella della sostenibilità e della qualità nel settore.

Questo materiale, resistente e riciclabile, permette di integrare una quantità maggiore di plastica riciclata nei componenti interni ed esterni dei veicoli, senza comprometterne le prestazioni o l’estetica.

Un materiale che unisce ecologia e design

Starkle® contiene fino al 20% di polipropilene altamente riciclato ed è completamente riciclabile a fine vita. Una delle sue caratteristiche distintive è l’utilizzo allo stato grezzo, che elimina la necessità della verniciatura, riducendo così drasticamente le emissioni di carbonio e l’impatto ambientale del processo produttivo.

Questo materiale non si distingue solo per le sue credenziali ecologiche: Starkle® ha un aspetto brillante e accattivante, che lo rende immediatamente riconoscibile, e una struttura studiata per garantire resistenza agli urti, ai graffi e all’esposizione ai raggi UV. Inoltre, è progettato per facilitare la pulizia, un valore aggiunto per i clienti più esigenti.

Duster: il primo modello con Starkle®

Il SUV Duster è il primo veicolo della gamma Dacia a beneficiare delle potenzialità di Starkle®. Questo materiale è utilizzato in diversi componenti della protezione esterna della carrozzeria, come la parte inferiore della scocca, i passaruota, gli elementi verticali applicati alle porte anteriori (noti come “snorkel”), i triangoli del paraurti anteriore e le piastre di protezione.

Grazie a Starkle®, la nuova Duster presenta una percentuale di materiali plastici riciclati sensibilmente superiore rispetto alla media del segmento, con un incremento dell’8% rispetto alla generazione precedente. Questo risultato conferma l’impegno di Dacia per soluzioni sostenibili e innovative, rispondendo alle esigenze di un mercato sempre più attento all’ambiente.

L’impegno di Dacia per la sostenibilità

Dacia non si limita a proporre veicoli accessibili ed efficienti, ma pone la sostenibilità al centro della propria strategia. Starkle® rappresenta un ulteriore passo avanti in questa direzione, offrendo ai clienti un prodotto che combina qualità, design e un impatto ambientale ridotto. Una scelta concreta per un futuro più green.