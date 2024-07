Stellantis Italia vince gara Consip: 6.110 veicoli per la Pubblica Amministrazione

Stellantis Italia, attraverso il suo dipartimento Fleet & Tender, ha recentemente conquistato una significativa gara nazionale indetta da Consip

per la fornitura di fino a 6.110 veicoli destinati alla Pubblica Amministrazione italiana. La gara, suddivisa in diversi lotti, includeva vari tipi di veicoli tra cui city car, SUV e veicoli commerciali, sia ibridi che elettrici.

In particolare, i modelli scelti per questa fornitura sono i seguenti:

Fiat Panda (350 unità ibride),Opel Corsa (1.800 unità ibride e 1.200 elettriche),Peugeot 2008 (1.200 unità ibride),Fiat 600 (1.260 unità ibride)mPeugeot 3008 (100 unità elettriche),Citroen AMI (50 unità elettriche),Fiat Professional Doblò (150 unità termiche)

Il dipartimento Fleet & Tender di Stellantis è una divisione altamente specializzata, dedicata alla progettazione e alla realizzazione delle specifiche tecniche richieste nelle gare indette da Consip, soprattutto per le forze dell'ordine. Negli ultimi anni, questo dipartimento ha realizzato diverse forniture di veicoli alla Pubblica Amministrazione italiana, dimostrando competenza e capacità di innovazione.

Ad esempio, nel corso dell'ultimo anno, Stellantis ha avviato la fornitura di 1.000 Jeep® Avenger BEV al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Questi veicoli elettrici al 100% formano la nuova flotta destinata al supporto degli interventi operativi su tutto il territorio italiano. Questa fornitura si è aggiunta, all'inizio del 2023, ad un altro lotto di 2.160 veicoli BEV di Stellantis (Peugeot 2008 e Doblò) destinati sempre ai Vigili del Fuoco, attualmente in fase di consegna.

Alla fine del 2023, inoltre, la nuova Alfa Romeo Tonale è entrata in servizio presso gli Uffici prevenzione generale e soccorso pubblico di tutte le Questure e dei principali commissariati di Polizia. In totale, sono 850 le autovetture che sono state integrate nel parco auto della Polizia di Stato nel primo semestre del 2024.

Nella prima parte del 2023, un'operazione simile è stata realizzata con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. A questo ente è stato assegnato un primo lotto di 400 Tonale, il cui ingresso nel parco auto dell'Arma è iniziato un anno fa e sarà completato entro la fine del 2024. Anche la Guardia di Finanza ha ordinato 570 Tonale, con consegne previste a partire dal secondo semestre del 2024.

Stellantis è fortemente impegnata in un percorso di transizione energetica, che coinvolge tutte le divisioni del Gruppo attraverso l'innovazione del prodotto. Questo impegno si manifesta in una gamma di modelli elettrici ed elettrificati in grado di soddisfare ogni richiesta del mercato. L'evoluzione dei servizi, pensata per anticipare le esigenze di una mobilità sempre più evoluta, e la formazione continua della forza commerciale sono ulteriori pilastri della strategia aziendale. Questo approccio integrato riflette il piano strategico “Dare Forward 2030”, con il quale Stellantis si è posta l'obiettivo di diventare un punto di riferimento nella lotta contro il cambiamento climatico, puntando a raggiungere le zero emissioni di carbonio entro il 2038.

L'aggiudicazione della gara Consip rappresenta quindi un ulteriore passo avanti per Stellantis nella sua missione di promuovere una mobilità sostenibile e innovativa. La varietà di veicoli forniti, che spaziano dalle city car ai SUV, dai veicoli commerciali alle auto elettriche e ibride, dimostra la capacità del Gruppo di rispondere alle diverse esigenze della Pubblica Amministrazione italiana.