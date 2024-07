Stellantis: salpato dalla Cina la prima nave di veicoli elettrici Leapmotor con destinazione Europa

Salpa da Shanghai, Cina, il primo lotto di veicoli elettrici Leapmotor International destinato ai porti europei.

Questa spedizione rappresenta una tappa fondamentale per la joint venture tra Leapmotor e Stellantis, con l’obiettivo comune di innovare il mercato europeo e accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile grazie alle vetture elettriche. I modelli C10 e T03 di Leapmotor International sono dotati di tecnologie elettriche all’avanguardia e offrono prestazioni, efficienza e autonomia eccezionali.

“La spedizione del primo lotto di vetture C10 e T03 in Europa segna una svolta cruciale per Stellantis e Leapmotor,” ha dichiarato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “Dimostra la nostra volontà di offrire ai clienti soluzioni di mobilità innovative e sostenibili. Grazie alla capillare rete di vendita di Stellantis in Europa e all’impegno dei nostri team per garantire un prodotto innovativo e di qualità, sono certo che le vetture Leapmotor sapranno suscitare un vasto consenso presso i clienti europei. La nostra partnership offre opportunità importanti e auspichiamo che il percorso che abbiamo intrapreso insieme ci conduca al successo.”

Zhu Jiangming, fondatore, presidente e CEO di Leapmotor, ha aggiunto: “Dall’apertura delle vendite fino alla prima metà di luglio, Leapmotor ha venduto complessivamente oltre 400.000 veicoli elettrici in Cina. La Cina è il mercato di auto elettriche più grande e competitivo al mondo e il successo riscontrato presso i clienti cinesi dimostra il valore dei nostri prodotti. I modelli C10 e T03 sono stati progettati sin dall’inizio per rispondere agli elevati standard del pubblico internazionale. Siamo certi che la collaborazione tra Stellantis e Leapmotor produrrà una crescita importante che beneficerà entrambe le aziende.”

Con il supporto dei canali di distribuzione di Stellantis, la joint venture Leapmotor International mira a incrementare il numero di punti vendita in Europa, passando dai 200 previsti a fine 2024 a 500 entro il 2026. Questa espansione garantirà un elevato livello di assistenza ai clienti europei. Mentre il primo lotto di modelli C10 e T03 è in viaggio verso l’Europa, Stellantis e Leapmotor continuano a esplorare nuove opportunità all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità nel settore automotive.

La spedizione di questo mese è solo l'inizio di una collaborazione a lungo termine che mira a trasformare la mobilità elettrica in Europa. Nei prossimi tre anni è prevista la commercializzazione di almeno un nuovo modello all’anno, consolidando la presenza di Leapmotor nel mercato europeo.

Il SUV C10 di Leapmotor è il primo prodotto progettato per il mercato globale, conforme agli standard internazionali di progettazione e sicurezza. Basato sull’architettura LEAP3.0 sviluppata da Leapmotor, il C10 utilizza una tecnologia elettrica intelligente all'avanguardia, comprendente una configurazione elettronica ed elettrica centralizzata e integrata, il sistema Cell-to-Chassis (CTC) e un cockpit intelligente. Questo SUV di segmento D offre una dotazione generosa, un’autonomia WLTP di 420 km e ha ottenuto una valutazione di 5 stelle nei test E-NCAP. Il C10 ha vinto il “Gold Award 2024” ai French Design Award (FDA) e agli US MUSE Design Award.

Il modello T03 è una vettura compatta a cinque porte del segmento A, con uno spazio interno da segmento B. È elegante, piacevole da guidare e offre un’autonomia WLTP di 265 km. La T03 si è classificata al primo posto nell’Initial Quality Study di JD Power nel segmento delle vetture elettriche a batteria compatte.

L’arrivo dei modelli C10 e T03 in Europa rappresenta un passo significativo verso una mobilità più sostenibile. La collaborazione tra Leapmotor e Stellantis non solo mira a offrire veicoli elettrici di alta qualità, ma anche a stabilire nuovi standard nel settore automobilistico. Con l’aumento previsto dei punti vendita e l’introduzione continua di nuovi modelli, Leapmotor International è pronta a conquistare il mercato europeo, promuovendo soluzioni di mobilità che combinano innovazione, efficienza e sostenibilità.

Questa iniziativa riflette un impegno concreto per un futuro più verde e tecnologicamente avanzato, offrendo ai consumatori europei l'opportunità di sperimentare i vantaggi delle auto elettriche di ultima generazione. Leapmotor e Stellantis, attraverso questa joint venture, dimostrano come la collaborazione internazionale possa guidare il cambiamento e promuovere una mobilità sostenibile su scala globale.