Sulla Citroen Grand C4 SpaceTourer debutta la "C-Series"

La Citroen Grand C4 SpaceTourer è l'erede di un'intera generazione di monovolume a 7 posti di segmento C vendute dal 2006 in circa 840.000 vetture. Lanciato nel 2013, ha saputo imporsi tra le monovolume a 7 posti di segmento C, con quasi 440.000 unità vendute. Nel 2019, Grand C4 SpaceTourer rappresenta il 2 ° modello più venduto nel suo segmento, sia in Europa che in Francia, con il 21% di quota nel segmento in Europa e il 25% in Francia.

Con Grand C4 SpaceTourer, Citroën, da sempre attenta alle aspettative dei suoi Clienti, è stata in grado di offrire una risposta pertinente e distintiva, realizzata sulla base del programma Citroën Advanced Comfort® che pone il comfort al centro dello sviluppo delle auto della Marca, un comfort globale, moderno e per tutti gli occupanti. Grand C4 SpaceTourer si distingue per il suo design moderno e innovativo all’esterno come all’interno, il suo comfort delle sospensioni o il suo abitacolo accogliente e luminoso grazie al suo parabrezza panoramico. Grand C4 SpaceTourer è spazioso e offre grande abitabilità e modularità, con 5 sedili posteriori individuali e ripiegabili a tavolino di cui 3 posti in fila 2 della stessa larghezza, con schienale reclinabile e scorrevoli e un bagagliaio con capacità fino a 704 l. Connesso e tecnologico, offre 15 aiuti alla guida per semplificare la guida quotidiana e motorizzazioni performanti ed efficienti.

La serie speciale trasversale «C-Series», presentata a fine 2019, è ora proposta su Grand C4 SpaceTourer, dopo SUV C3 Aircross, C4 Cactus, Nuova C3 e SUV C5 Aircross. La serie speciale «C-Series» sottolinea il carattere e il comfort dei modelli e si distingue per colori e materiali specifici oltre agli equipaggiamenti che facilitano la vita a bordo.

All’esterno, il design moderno e tecnologico di Grand C4 SpaceTourer è personalizzato dal badge distintivo «C-Series» in rilievo sotto agli specchietti retrovisori. I colori per la carrozzeria sobri ed eleganti di Grand C4 SpaceTourer sono tutti disponibili per questa serie speciale: Bianco Absolut, Nero Onyx, Sabbia, Grigio Artense, Grigio Platinium, Rosso Rubino e Blu Alchemy. Si abbinano con eleganza ai profili cromati nella tinta Silver delle superfici vetrate laterali, vera firma di Grand C4 SpaceTourer che sottolinea il grande spazio a bordo.

All’interno, la série spéciale «C-Series» si distingue per un ambiente specifico. Il rivestimento grigio morbido al tatto della plancia e dei pannelli delle portiere si abbinano ai sedili in tessuto grigio personalizzati con impunture rosse e con etichetta «C-Series». Si aggiungono: maniglie delle portiere nero lucido, tappetini specifici anteriori e posteriori con impunture rosse e una decorazione personalizzata «C-Series» del battitacco delle porte anteriori.

La versione «C-Series» si posiziona tra le versioni Feel e Shine, e offre: