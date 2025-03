Talet-e nomina Fabrizio Simoni Direttore Generale e inaugura il primo flagship store a Roma

Il Consiglio di Amministrazione di talet-e ha annunciato la nomina di Fabrizio Simoni a Direttore Generale,

segnando un passo decisivo nella crescita della startup italiana specializzata in retrofit e mobilità sostenibile. Con una carriera internazionale nel settore automotive e una consolidata esperienza in startup innovative, Simoni affiancherà l’Amministratore Delegato Marco Dau nella guida dell’azienda, portando un contributo strategico fondamentale per l’espansione del brand.

La sua esperienza in Fiat Chrysler Automobiles e in Abarth & C. ha rappresentato un tassello chiave del suo percorso professionale, fornendogli competenze approfondite in marketing, vendite, customer care e gestione operativa. Il suo approccio strategico, combinato con una forte capacità esecutiva, sarà determinante per guidare talet-e in una fase cruciale del suo sviluppo, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento dell’azienda nel mercato delle soluzioni a zero emissioni.

L’ingresso di Simoni coincide con un momento significativo per talet-e, che il 20 marzo 2025 inaugurerà il suo primo flagship store a Roma, in Viale Parioli. Questo nuovo spazio offrirà un punto di contatto diretto con il pubblico, permettendo di sperimentare in prima persona le soluzioni innovative dell’azienda e rafforzando il rapporto con clienti e stakeholder.

Il Presidente di talet-e, Simone Mori, ha espresso grande entusiasmo per l’arrivo di Simoni, sottolineando come la sua leadership e la sua esperienza nel settore rappresentino un valore aggiunto per la crescita dell’azienda. Anche l’Amministratore Delegato Marco Dau ha evidenziato l’importanza di questa nomina, definendola un elemento chiave per guidare talet-e verso nuovi traguardi e consolidare la propria presenza nel panorama della mobilità sostenibile.

Fabrizio Simoni ha accolto con entusiasmo il nuovo incarico, evidenziando il forte allineamento tra la sua visione di un futuro a zero emissioni e la missione di talet-e. L’obiettivo è quello di accelerare l’innovazione nel settore del retrofit e della micromobilità urbana, promuovendo soluzioni che possano trasformare il mercato in chiave sostenibile.

Con questa nomina e l’apertura del flagship store, talet-e conferma la propria posizione di riferimento nella transizione verso una mobilità più sostenibile, puntando su un modello di business innovativo e su una governance solida, capace di affrontare le sfide future con una strategia chiara e ambiziosa.