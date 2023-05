Tendercapital, nuove acquisizioni nel mondo dell'automotive

“Attraverso l’acquisizione di due società leader nel settore automotive

nell’ambito dei rivestimenti superficiali di fastener, ovvero di elementi di fissaggio e dei trattamenti frenanti per viti, l’americana Curtis Metal Finishing e l’italiana Vi.Pi.Effe Pen, puntiamo a sviluppare un nuovo percorso di crescita economica per Tendercapital Alternative Funds, che abbia nell’innovazione tecnologica il suo principale riferimento”.

Lo afferma, in una nota, Moreno Zani, fondatore e presidente del Gruppo europeo Tendercapital, tra i player internazionali indipendenti più attivi nel settore dell’asset management, che gestisce, con base a Londra e sedi in Regno Unito, Irlanda, Italia e Svizzera, una selezionata gamma di prodotti Ucits V e Alternative.“Come fondo di investimento siamo molto attenti alle dinamiche del mercato internazionale – aggiunge Zani – e guardiamo con interesse anche alle attività imprenditoriali che si occupano di servizi tecnologici. Va in questa direzione, infatti, la nostra presenza, insieme al fondo Hat Technology & Innovation Fund 4, nel progetto avviato da Primat, azienda leader in Italia nella fornitura di servizi tecnologici avanzati per il trattamento dei fastener, partecipata con una quota di maggioranza assoluta da uno dei nostri fondi di investimento.“

Nasce, così, il più grande gruppo mondiale di servizi tecnologici per il trattamento dei fastener – osserva Zani – con un fatturato previsto di 150 milioni di euro e una forte presenza in Nord America, Brasile ed Europa.Un’iniziativa di respiro internazionale, che Tendercapital vuole seguire da vicino con l’obiettivo di diversificare il portafoglio di investimenti di Tendercapital Alternative Funds verso nuovi asset ad alto potenziale, implementando il know-how tecnologico che queste società già garantiscono nel settore” conclude.