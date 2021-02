Tesla: bilancio da record grazie ai crediti green

Mentre purtroppo il 2020 sarà ricordato come un anno orribile per gran parte delle case automobilistiche, i cui bilanci sono stati profondamente ridimensionati dalle conseguenze della pandemia, per Tesla sarà invece un anno da non dimenticare. Per la prima volta, infatti, il colosso americano ha chiuso il suo bilancio con un utile netto (2,5 miliardi di dollari), frutto non solo delle vendite delle sue apprezzate autovetture elettriche, ma anche della cessione dei propri “crediti green” (obbligatorio in 11 stati americani, tra i quali California, Colorado, New York, New Jersey e Massachusetts) a case automobilistiche non ancora in grado di produrre una quota necessaria di veicoli a zero emissioni. Un business redditizio per Tesla, che ha guadagnato in questo modo 3,3 miliardi di dollari nel corso degli ultimi cinque anni, quasi la metà solo nel 2020. Gli 1,6 miliardi di crediti regolamentari ricevuti l'anno scorso hanno superato di gran lunga l'utile netto di Tesla, pari a 721 milioni, il che significa che Tesla avrebbe altrimenti registrato una perdita netta nel 2020. Zachary Kirkhorn, Chief Financial Officer di Tesla, ha spiegato alla Cnn che “a lungo termine, le vendite di crediti regolamentari non saranno una parte sostanziale del business, e non pianifichiamo l’attività in base a questo.

È possibile però che ancora per un po’ questa voce rimanga forte. I numeri di bilancio hanno portato ad un’elevata performance delle azioni di Tesla - in crescita del 743% nel 2020 -, tanto da renderla una delle società statunitensi più preziose al mondo. Eppure le 500mila Tesla vendute nel 2020 sono solo una piccola percentuale degli oltre 70 milioni di veicoli venduti in tutto il mondo. Le azioni Tesla ora valgono più o meno quanto quelle delle 12 maggiori case automobilistiche messe insieme che vendono oltre il 90% delle auto a livello globale. Quello che Tesla ha, al contrario delle case altre automobilistiche è la capacità di crescere rapidamente: si prevede una crescita delle vendite annuali del 50% nei prossimi anni, mentre le altre case automobilistiche lottano per tornare ai livelli di vendita pre-pandemia.

L'intero settore si sta comunque muovendo verso un futuro completamente elettrico, sia per soddisfare le normative ambientali più severe a livello globale, sia per soddisfare il crescente appetito per i veicoli elettrici. Sebbene Tesla sia il principale produttore di auto elettriche, dovrà nei prossimo anni affrontare una maggiore concorrenza, poiché praticamente ogni casa automobilistica lancerà i propri veicoli elettrici o prevede di farlo. Volkswagen ha superato Tesla in termini di vendite di veicoli elettrici nella maggior parte dell'Europa, mentre GM ha annunciato la scorsa settimana che spera di passare completamente alle auto a emissioni zero entro il 2035.